Доход вкладчиков Россельхозбанка в ДФО вырос в 1,6 раза - 06.09.2025
Доход вкладчиков Россельхозбанка в ДФО вырос в 1,6 раза
Доход вкладчиков Россельхозбанка в ДФО вырос в 1,6 раза - 06.09.2025, ПРАЙМ
Доход вкладчиков Россельхозбанка в ДФО вырос в 1,6 раза
Доход вкладчиков Россельхозбанка из Дальневосточного федерального округа в первом полугодии 2025 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T03:15+0300
2025-09-06T03:15+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Доход вкладчиков Россельхозбанка из Дальневосточного федерального округа в первом полугодии 2025 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в общей сложности составил 7,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава банка Борис Листов в кулуарах ВЭФ. "Доход вкладчиков Дальневосточного федерального округа за шесть месяцев 2025 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к рекордным показателям всего 2024 года", - сказал он. "За первое полугодие 2025 года жители ДФО заработали на процентах по вкладам в Россельхозбанке 7,2 миллиарда рублей. Показатель за аналогичный период 2024 года составлял 4,4 миллиарда", - сообщил Листов. По его словам, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, банк наблюдает стабильный спрос россиян на классические сберегательные инструменты. "В условиях сохраняющейся волатильности на глобальных рынках граждане стремятся к "безопасным гаваням", которыми выступают крупные банки. Ставки по вкладам по-прежнему со значительным запасом покрывают инфляцию. И даже при умеренной доходности главным приоритетом для вкладчика является сохранность капитала", — прокомментировал глава РСХБ. Он сообщил, что средства жителей ДФО на депозитах в банке составляют более 73 миллиардов рублей. Это на 13,5% больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года. Жители Дальнего Востока грамотно подходят к управлению финансами и выбирают предложения с капитализацией процентов, чтобы увеличить итоговую доходность, отметил Листов. "Более того, средства вкладчиков Россельхозбанка служат основой для развития агропромышленного комплекса, поддержки локальных брендов и расширения местного сельхозпроизводства. Такая синергия формирует устойчивую модель, в которой финансы граждан становятся катализатором развития аграрного сектора и внутренней экономики макрорегиона", - подчеркнул он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
03:15 06.09.2025
 
Доход вкладчиков Россельхозбанка в ДФО вырос в 1,6 раза

Доход вкладчиков Россельхозбанка в ДФО вырос в 1,6 раза

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Доход вкладчиков Россельхозбанка из Дальневосточного федерального округа в первом полугодии 2025 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в общей сложности составил 7,2 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава банка Борис Листов в кулуарах ВЭФ.
"Доход вкладчиков Дальневосточного федерального округа за шесть месяцев 2025 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к рекордным показателям всего 2024 года", - сказал он.
"За первое полугодие 2025 года жители ДФО заработали на процентах по вкладам в Россельхозбанке 7,2 миллиарда рублей. Показатель за аналогичный период 2024 года составлял 4,4 миллиарда", - сообщил Листов.
По его словам, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, банк наблюдает стабильный спрос россиян на классические сберегательные инструменты.
"В условиях сохраняющейся волатильности на глобальных рынках граждане стремятся к "безопасным гаваням", которыми выступают крупные банки. Ставки по вкладам по-прежнему со значительным запасом покрывают инфляцию. И даже при умеренной доходности главным приоритетом для вкладчика является сохранность капитала", — прокомментировал глава РСХБ.
Он сообщил, что средства жителей ДФО на депозитах в банке составляют более 73 миллиардов рублей. Это на 13,5% больше, чем по итогам первого полугодия прошлого года. Жители Дальнего Востока грамотно подходят к управлению финансами и выбирают предложения с капитализацией процентов, чтобы увеличить итоговую доходность, отметил Листов.
"Более того, средства вкладчиков Россельхозбанка служат основой для развития агропромышленного комплекса, поддержки локальных брендов и расширения местного сельхозпроизводства. Такая синергия формирует устойчивую модель, в которой финансы граждан становятся катализатором развития аграрного сектора и внутренней экономики макрорегиона", - подчеркнул он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
