МВД рассказало, что такое доксинг и чем он опасен

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Незаконный сбор и распространение личных данных для шантажа и вымогательства называется доксингом, с этой киберугрозой ежедневно сталкиваются тысячи людей по всему миру, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Доксинг – распространенная киберугроза, с которой ежедневно сталкиваются тысячи пользователей по всему миру. Десятки специализированных каналов в мессенджерах и социальных сетях занимаются незаконным сбором и распространением личных данных, что приводит к многочисленным случаям шантажа, психологического давления и прямого мошенничества", - рассказали в управлении. Правоохранители отмечают, что согласно официальным сообщениям, только за одну неделю августа администрация Telegram заблокировала множество каналов, занимавшихся доксингом и вымогательством на основании сотен обращений пользователей. "Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации. В этом случае масштабы и последствия могут быть намного более серьезными – от целенаправленных информационных атак на критически важные объекты инфраструктуры до дестабилизации социально-политической обстановки", - предупредили в МВД. Отмечается, что с 2022 года в Telegram появились десятки крупных каналов, целенаправленно публикующих персональные данные россиян, в первую очередь военнослужащих. Чаще всего утекают номера телефонов, адреса, профили в соцсетях. "Этой деятельностью занимаются украинские "OSINT-сообщества", группы киберпреступников и другие враждебно настроенные элементы", - пояснили правоохранители. В МВД подчеркнули, что примечательно, что основатель Telegram Павел Дуров официально признал значимость проблемы на платформе. В своем заявлении он отметил: "Telegram — не место для доксинга и шантажа", пообещав бороться с каналами, которые публикуют личные данные пользователей и занимаются вымогательством. "Однако, несмотря на эти заявления, было удалено лишь несколько групп. Украинские ресурсы, открыто публикующие данные российских граждан и военнослужащих, продолжают функционировать", - заключили в управлении.
