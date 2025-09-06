ДВО РАН на ВЭФ вложит в производство свои разработки в биодобавки

https://1prime.ru/20250906/dvo-861873904.html

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Руководство Дальневосточного отделения РАН на Восточном экономическом форуме договорилось о внедрении в производство в рамках ИНТЦ "Русский" своих разработок в области лекарственных препаратов и биодобавок, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ председатель отделения Юрий Кульчин. "Наши ученые разработали очень эффективное средство "Штурм". Это не спиртовая форма суспензии, туда входит набор из вытяжек из разных трав, и она эффективна как стимулятор. Если человек очень устал, то 20 миллилитров этой суспензии быстро восстанавливают силы. Мы проверяли ее в зоне СВО и получили очень хорошие отзывы – ребята там это используют. И сейчас мы как раз подписывали соглашение о том, чтобы на основе этой разработки наладить выпуск стимуляторов для гражданского населения", - сказал Кульчин. По его словам, на ВЭФ Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Фонд развития Инновационного научно-технологического центра "Русский" и компания "Люмина Вита" подписали соглашение о намерениях по реализации проекта организации опытного производства инновационного пищевого продукта. "Люмина Вита" в свою очередь подписало соглашение с ДВО РАН о выпуске препаратов на основе разработок ученых отделения. "Благодаря нашим разработкам сюда войдут инвестиции в объеме 300 миллионов рублей. Мы хотим немножко шире посмотреть, потому что таких разработок у нас достаточно много", - отметил собеседник агентства. По словам Кульчина, например, это гистохром – вытяжка из покрытия плоского морского ежа. Если человеку с обширным инфарктом миокарда в первые два часа ввести инъекцию гистохрома, инфаркт переходит в вялотекущую форму. Этот же препарат применяются при операциях на глазах. Также разработан препарат "Максар" из маакии Амурской, это один из лучших гепатопротекторов, добавил Кульчин. Также разработан препарат коллагеназа, он делается из морских объектов и очень эффективен при различного рода ожогах. Кроме того, перспективен выпуск косметических средств из морских обитателей, отметил собеседник агентства. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

