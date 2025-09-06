https://1prime.ru/20250906/ekspert-861876483.html

Эксперт назвал самые востребованные профессии в России

Эксперт назвал самые востребованные профессии в России - 06.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт назвал самые востребованные профессии в России

Российская экономика по мере создания новых производств и старения населения в ближайшие годы будет наращивать потребность в кадрах, уже сейчас самыми... | 06.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российская экономика по мере создания новых производств и старения населения в ближайшие годы будет наращивать потребность в кадрах, уже сейчас самыми востребованными в РФ являются четыре профессии, заявил РИА Новости на ВЭФ руководитель компании стратегического консалтинга "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко. "Уже сейчас наиболее востребованы врачи, 88% которых трудоустроены спустя два года после выпуска из вуза, химики (84%), инженеры-приборостроители (83%) и энергетики (82%)", - сказал эксперт. "А с учетом заявляемых целей по локализации и созданию производственных цепочек полного цикла российская экономика будет испытывать существенные потребности в кадрах. Замещающие потребность в кадрах к 2029 году достигнет 8 миллионов сотрудников, в первую очередь в обрабатывающей промышленности - 1,6 миллиона человек", - добавил он. Замещающая потребность в кадрах - это дополнительная потребность в работниках, необходимая для замещения уходящих на пенсию работников, а также новых рабочих мест при старте новых производств и проектов. По словам Сергиенко, к навыкам будущего уже сейчас можно отнести работу с искусственным интеллектом, так как качественное применение ИИ может экономить достаточно времени практически в любой сфере, а также критическое мышление и работу с большим массивом данных. "И самое главное - мир вокруг нас постоянно ускоряется, технологии становится актуальными и умирают заодно поколение и даже быстрее. В такой среде главный навык для человека - это обучаемость и развитие на любом этапе жизни. Для успешной реализации нужно быть готовым к тому, что пространство для этой самой реализации в течение одной жизни может измениться несколько раз", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

