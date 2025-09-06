Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвал самые востребованные профессии в России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/ekspert-861876483.html
Эксперт назвал самые востребованные профессии в России
Эксперт назвал самые востребованные профессии в России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал самые востребованные профессии в России
Российская экономика по мере создания новых производств и старения населения в ближайшие годы будет наращивать потребность в кадрах, уже сейчас самыми... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T06:11+0300
2025-09-06T06:11+0300
экономика
рф
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861876483.jpg?1757128268
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российская экономика по мере создания новых производств и старения населения в ближайшие годы будет наращивать потребность в кадрах, уже сейчас самыми востребованными в РФ являются четыре профессии, заявил РИА Новости на ВЭФ руководитель компании стратегического консалтинга "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко. "Уже сейчас наиболее востребованы врачи, 88% которых трудоустроены спустя два года после выпуска из вуза, химики (84%), инженеры-приборостроители (83%) и энергетики (82%)", - сказал эксперт. "А с учетом заявляемых целей по локализации и созданию производственных цепочек полного цикла российская экономика будет испытывать существенные потребности в кадрах. Замещающие потребность в кадрах к 2029 году достигнет 8 миллионов сотрудников, в первую очередь в обрабатывающей промышленности - 1,6 миллиона человек", - добавил он. Замещающая потребность в кадрах - это дополнительная потребность в работниках, необходимая для замещения уходящих на пенсию работников, а также новых рабочих мест при старте новых производств и проектов. По словам Сергиенко, к навыкам будущего уже сейчас можно отнести работу с искусственным интеллектом, так как качественное применение ИИ может экономить достаточно времени практически в любой сфере, а также критическое мышление и работу с большим массивом данных. "И самое главное - мир вокруг нас постоянно ускоряется, технологии становится актуальными и умирают заодно поколение и даже быстрее. В такой среде главный навык для человека - это обучаемость и развитие на любом этапе жизни. Для успешной реализации нужно быть готовым к тому, что пространство для этой самой реализации в течение одной жизни может измениться несколько раз", - заключил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, владивосток
Экономика, РФ, Владивосток
06:11 06.09.2025
 
Эксперт назвал самые востребованные профессии в России

Экономист Сергиенко: Россия будет наращивать потребность в кадрах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российская экономика по мере создания новых производств и старения населения в ближайшие годы будет наращивать потребность в кадрах, уже сейчас самыми востребованными в РФ являются четыре профессии, заявил РИА Новости на ВЭФ руководитель компании стратегического консалтинга "Яков и Партнеры" (преемник McKinsey в России) Яков Сергиенко.
"Уже сейчас наиболее востребованы врачи, 88% которых трудоустроены спустя два года после выпуска из вуза, химики (84%), инженеры-приборостроители (83%) и энергетики (82%)", - сказал эксперт.
"А с учетом заявляемых целей по локализации и созданию производственных цепочек полного цикла российская экономика будет испытывать существенные потребности в кадрах. Замещающие потребность в кадрах к 2029 году достигнет 8 миллионов сотрудников, в первую очередь в обрабатывающей промышленности - 1,6 миллиона человек", - добавил он.
Замещающая потребность в кадрах - это дополнительная потребность в работниках, необходимая для замещения уходящих на пенсию работников, а также новых рабочих мест при старте новых производств и проектов.
По словам Сергиенко, к навыкам будущего уже сейчас можно отнести работу с искусственным интеллектом, так как качественное применение ИИ может экономить достаточно времени практически в любой сфере, а также критическое мышление и работу с большим массивом данных.
"И самое главное - мир вокруг нас постоянно ускоряется, технологии становится актуальными и умирают заодно поколение и даже быстрее. В такой среде главный навык для человека - это обучаемость и развитие на любом этапе жизни. Для успешной реализации нужно быть готовым к тому, что пространство для этой самой реализации в течение одной жизни может измениться несколько раз", - заключил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРФВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала