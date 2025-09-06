https://1prime.ru/20250906/ekspert-861888163.html
Эксперт призвал развивающиеся страны сплотиться на рынке цифровых активов
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на полях ВЭФ декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь. "Доллар неизбежно упадет, и стратегия США заключается в использовании стейблкоинов вместо доллара. Возможно, США установят новую гегемонию стейблкоинов. Теперь время ограничено, оно не будет нас ждать. Поэтому я думаю, что развивающимся экономикам следует сплотиться сильнее, чем прежде, против установления новой гегемонии в сфере использования стейблкоинов и цифровой финансовой системы в будущем", - заявил Ван Вэнь. Он добавил, что Россия и Китай столкнулись со схожими и общими вызовами, связанными с риском доминирования США на формирующемся глобальном цифровом финансовом рынке. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Агентство Рейтер ранее передавало, что Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
