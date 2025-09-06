Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт призвал развивающиеся страны сплотиться на рынке цифровых активов - 06.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал развивающиеся страны сплотиться на рынке цифровых активов
Эксперт призвал развивающиеся страны сплотиться на рынке цифровых активов - 06.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал развивающиеся страны сплотиться на рынке цифровых активов
Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на... | 06.09.2025, ПРАЙМ
экономика
мировая экономика
сша
китай
рф
вэф
финансы
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на полях ВЭФ декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь. "Доллар неизбежно упадет, и стратегия США заключается в использовании стейблкоинов вместо доллара. Возможно, США установят новую гегемонию стейблкоинов. Теперь время ограничено, оно не будет нас ждать. Поэтому я думаю, что развивающимся экономикам следует сплотиться сильнее, чем прежде, против установления новой гегемонии в сфере использования стейблкоинов и цифровой финансовой системы в будущем", - заявил Ван Вэнь. Он добавил, что Россия и Китай столкнулись со схожими и общими вызовами, связанными с риском доминирования США на формирующемся глобальном цифровом финансовом рынке. Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Агентство Рейтер ранее передавало, что Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем. ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
сша
китай
рф
мировая экономика, сша, китай, рф, вэф, финансы
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, РФ, ВЭФ, Финансы
15:08 06.09.2025
 
Эксперт призвал развивающиеся страны сплотиться на рынке цифровых активов

Ван Вэнь: развивающиеся страны должны сплотиться против США на рынке цифровых активов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Развивающиеся экономики должны объединиться, чтобы не допустить новой гегемонии США, на этот раз на рынке цифровых активов, поделился мнением с РИА Новости на полях ВЭФ декан Института финансовых исследований Чжунъян при Университете Жэньминь Ван Вэнь.
"Доллар неизбежно упадет, и стратегия США заключается в использовании стейблкоинов вместо доллара. Возможно, США установят новую гегемонию стейблкоинов. Теперь время ограничено, оно не будет нас ждать. Поэтому я думаю, что развивающимся экономикам следует сплотиться сильнее, чем прежде, против установления новой гегемонии в сфере использования стейблкоинов и цифровой финансовой системы в будущем", - заявил Ван Вэнь.
Он добавил, что Россия и Китай столкнулись со схожими и общими вызовами, связанными с риском доминирования США на формирующемся глобальном цифровом финансовом рынке.
Стейблкоин – это криптовалюта, курс которой привязан к реальному активу, например, к национальной валюте. Агентство Рейтер ранее передавало, что Китай изучает возможность разрешить использование стейблкоинов, обеспеченных юанем.
ЦБ РФ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные торговые компании должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты – к 1 сентября 2027 года, остальные банки и торговые компании – к 1 сентября 2028 года. Китайский регулятор в свою очередь активно работает над проектом по цифровому юаню.
Выплавка серебряных слитков в цехе - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Эксперт рассказал, когда цены на серебро могут достичь 44 долларов за унцию
1 сентября, 13:48
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙРФВЭФФинансы
 
 
