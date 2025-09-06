Эксперты оценили долю китайского бизнеса в России

https://1prime.ru/20250906/eksperty-861878003.html

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Китайский бизнес широко представлен в России: почти четверть иностранного бизнеса в стране приходится на компании из КНР, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса проверки контрагентов Rusprofile. "Доля китайских предпринимателей среди юрлиц с иностранным участием в России составляет 23,6%. С начала 2025 года учредители из Китая зарегистрировали в России 2317 компаний", - привели данные аналитики. В большинстве случаев предприниматели заняты импортом потребительских товаров, отметил вице-президент Ассоциации юристов в сфере регистрации, ликвидации, банкротства и судебного представительства Владимир Кузнецов. "Китайские предприниматели чаще обращаются за регистрацией своего бизнеса в виде обществ с ограниченной ответственностью, либо в виде представительств китайских компаний в России. В большинстве это бизнес, связанный с поставкой в Россию каких-либо товаров народного потребления: это, наверное, самая большая доля из всего китайского бизнеса в России", - сообщил эксперт.

