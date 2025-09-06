https://1prime.ru/20250906/evropa-861890706.html
В США раскрыли опасный план Европы против России
В США раскрыли опасный план Европы против России - 06.09.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли опасный план Европы против России
Главы государств Европы приближают начало вооруженного конфликта с Россией, предупреждает бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T16:46+0300
2025-09-06T16:46+0300
2025-09-06T16:46+0300
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Главы государств Европы приближают начало вооруженного конфликта с Россией, предупреждает бывший советник Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в социальной сети X."Лидеры стран Европы в отчаянии и все ближе ведут к началу войны с Россией", — указал он.Накануне Владимир Путин заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. Он подчеркнул, что гарантии безопасности должны быть выработаны не только для Киева, но и для Москвы, а на серьезном уровне их пока никто не обсуждал.В четверг президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже заявил, что двадцать шесть стран обязались разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
В США раскрыли опасный план Европы против России
