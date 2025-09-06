https://1prime.ru/20250906/fermery-861893658.html

В Британии предупредили о последствиях роста издержек фермеров

БИРМИНГЕМ, 6 сен – ПРАЙМ. Любой рост издержек британских фермеров пагубно скажется на сельскохозяйственном производстве в стране, заявил РИА Новости заместитель главы фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Алан Хьюз на полях ежегодного съезда набирающей популярность партии Reform UK. Великобритания с 18 июля ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%. "Любое увеличение издержек пагубно скажется на британском сельском хозяйстве. Главное для нас - чтобы проводилась политика, которая делает продукты питания более доступными... Чтобы правительство проводило политику, которая бы облегчала, а не усложняла производство продовольствия", - заявил Хьюз в ответ на вопрос о том, как новые пошлины скажутся на сельскохозяйственной отрасли Великобритании. Дополнительная пошлина в размере 35% на импорт из РФ и Белоруссии всех остальных видов удобрений - фосфорных, калийных и комплексных - была введена в 2022 году. Ставки на импорт удобрений из других стран составляют от 6% до 6,5%. Группа Farmers to Action регулярно проводит протесты против политики правительства в сфере сельского хозяйства, в частности, против нового налога в размере 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли. В январе группа заблокировала тракторами один из ключевых складов крупного ритейлера Morrison's, после чего компания добилась запрета на протесты возле ее объектов через Верховный суд. В декабре 2024 года сотни фермеров на тракторах провели протест в центре Лондона, выступая против введения налога. В ноябре 2024 года 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.

