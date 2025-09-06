Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии предупредили о последствиях роста издержек фермеров - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Британии предупредили о последствиях роста издержек фермеров
В Британии предупредили о последствиях роста издержек фермеров - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Британии предупредили о последствиях роста издержек фермеров
Любой рост издержек британских фермеров пагубно скажется на сельскохозяйственном производстве в стране, заявил РИА Новости заместитель главы фермерской... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T18:55+0300
2025-09-06T18:55+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
великобритания
белоруссия
лондон
борис джонсон
лиз трасс
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/75891/32/758913231_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_8a16bde5d0491216d14d6435dee504e5.jpg
БИРМИНГЕМ, 6 сен – ПРАЙМ. Любой рост издержек британских фермеров пагубно скажется на сельскохозяйственном производстве в стране, заявил РИА Новости заместитель главы фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Алан Хьюз на полях ежегодного съезда набирающей популярность партии Reform UK. Великобритания с 18 июля ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%. "Любое увеличение издержек пагубно скажется на британском сельском хозяйстве. Главное для нас - чтобы проводилась политика, которая делает продукты питания более доступными... Чтобы правительство проводило политику, которая бы облегчала, а не усложняла производство продовольствия", - заявил Хьюз в ответ на вопрос о том, как новые пошлины скажутся на сельскохозяйственной отрасли Великобритании. Дополнительная пошлина в размере 35% на импорт из РФ и Белоруссии всех остальных видов удобрений - фосфорных, калийных и комплексных - была введена в 2022 году. Ставки на импорт удобрений из других стран составляют от 6% до 6,5%. Группа Farmers to Action регулярно проводит протесты против политики правительства в сфере сельского хозяйства, в частности, против нового налога в размере 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли. В январе группа заблокировала тракторами один из ключевых складов крупного ритейлера Morrison's, после чего компания добилась запрета на протесты возле ее объектов через Верховный суд. В декабре 2024 года сотни фермеров на тракторах провели протест в центре Лондона, выступая против введения налога. В ноябре 2024 года 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.
великобритания
белоруссия
лондон
сельское хозяйство, мировая экономика, великобритания, белоруссия, лондон, борис джонсон, лиз трасс, верховный суд
Сельское хозяйство, Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЛОНДОН, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Верховный суд
18:55 06.09.2025
 
В Британии предупредили о последствиях роста издержек фермеров

Британские фермеры заявили, что рост издержек пагубно скажется на сельском хозяйстве

© flickr.com / ReeSaundersФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Флаг Великобритании. Архивное фото
© flickr.com / ReeSaunders
БИРМИНГЕМ, 6 сен – ПРАЙМ. Любой рост издержек британских фермеров пагубно скажется на сельскохозяйственном производстве в стране, заявил РИА Новости заместитель главы фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Алан Хьюз на полях ежегодного съезда набирающей популярность партии Reform UK.
Великобритания с 18 июля ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%.
"Любое увеличение издержек пагубно скажется на британском сельском хозяйстве. Главное для нас - чтобы проводилась политика, которая делает продукты питания более доступными... Чтобы правительство проводило политику, которая бы облегчала, а не усложняла производство продовольствия", - заявил Хьюз в ответ на вопрос о том, как новые пошлины скажутся на сельскохозяйственной отрасли Великобритании.
Дополнительная пошлина в размере 35% на импорт из РФ и Белоруссии всех остальных видов удобрений - фосфорных, калийных и комплексных - была введена в 2022 году. Ставки на импорт удобрений из других стран составляют от 6% до 6,5%.
Группа Farmers to Action регулярно проводит протесты против политики правительства в сфере сельского хозяйства, в частности, против нового налога в размере 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли.
В январе группа заблокировала тракторами один из ключевых складов крупного ритейлера Morrison's, после чего компания добилась запрета на протесты возле ее объектов через Верховный суд.
В декабре 2024 года сотни фермеров на тракторах провели протест в центре Лондона, выступая против введения налога.
В ноябре 2024 года 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.
Сельское хозяйствоМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯБЕЛОРУССИЯЛОНДОНБорис ДжонсонЛиз ТрассВерховный суд
 
 
