Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
06.09.2025
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий... | 06.09.2025, ПРАЙМ
БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее. Будем откровенны, вы думаете, что западные фирмы все ушли из России? Это вообще неправда. Дома кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия - второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
Фицо: Словакия конструктивно подходит к отношениям с Россией
