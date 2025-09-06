https://1prime.ru/20250906/fitso-861889662.html

Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо

2025-09-06T16:17+0300

политика

россия

словакия

роберт фицо

владимир путин

украина

БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее. Будем откровенны, вы думаете, что западные фирмы все ушли из России? Это вообще неправда. Дома кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия - второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.

