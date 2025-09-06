Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо - 06.09.2025
Политика
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо
2025-09-06T16:17+0300
2025-09-06T16:17+0300
политика
россия
словакия
роберт фицо
владимир путин
украина
БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее. Будем откровенны, вы думаете, что западные фирмы все ушли из России? Это вообще неправда. Дома кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия - второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.
россия, словакия, роберт фицо, владимир путин, украина
Политика, РОССИЯ, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Путин, УКРАИНА
16:17 06.09.2025
 
Словакия заинтересована в перезапуске отношений с Россией, заявил Фицо

Фицо: Словакия конструктивно подходит к отношениям с Россией

© Фото : Public Domain/EU2016 SKРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© Фото : Public Domain/EU2016 SK
БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Словакия конструктивно подходит к отношениям с РФ и заинтересована в том, чтобы после завершения конфликта на Украине они были перезапущены, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"У нас конструктивный подход к РФ, мы заинтересованы в том, чтобы после завершения войны дела были запущены как можно скорее. Будем откровенны, вы думаете, что западные фирмы все ушли из России? Это вообще неправда. Дома кричат всякие моральные призывы, а их фирмы и дальше работают в России. Вы думаете, что Запад не берет у России сжиженный газ? Россия - второй крупнейший поставщик сжиженного газа в Европу. Моральные призывы - это один вопрос, а бизнес - вопрос другой", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
Фицо в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 2 сентября в Пекине, заявил о заинтересованности в стандартизации отношений с Россией, а страны должны искать возможности для расширения двустороннего сотрудничества. В этом контексте он предложил как можно скорее провести заседание совместной комиссии.
Премьер Словакии ответил на вопрос об отправке военных на Украину
Премьер Словакии ответил на вопрос об отправке военных на Украину
14:06
 
Политика РОССИЯ СЛОВАКИЯ Роберт Фицо Владимир Путин УКРАИНА
 
 
