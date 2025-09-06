https://1prime.ru/20250906/fitso-861890572.html
Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече
Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече - 06.09.2025, ПРАЙМ
Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T16:51+0300
2025-09-06T16:51+0300
2025-09-06T16:51+0300
политика
словакия
роберт фицо
украина
владимир зеленский
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_bab75008b28391c85843e9a3c3b0ab01.jpg
БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. Зеленский в свою очередь отказался от предложения президента России приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". "Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в РФ - ред.) есть заинтересованность во встрече", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По словам словацкого премьера, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине президент РФ не исключил возможность встречи с Зеленским и не в российской столице. Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Фицо стал единственным европейским лидером, прибывшим на торжества в Пекине. Он назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае.
https://1prime.ru/20250906/fitso-861889387.html
словакия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84281/38/842813824_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_0dcb72fdaa8452d41548ea73740a40ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, роберт фицо, украина, владимир зеленский, россия, владимир путин
Политика, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, УКРАИНА, Владимир Зеленский, РОССИЯ, Владимир Путин
Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече
Фицо рассказал Зеленскому, что увидел Заинтересованность России во встрече
БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. Зеленский в свою очередь отказался от предложения президента России приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате".
"Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в РФ - ред.) есть заинтересованность во встрече", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
По словам словацкого премьера, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине президент РФ не исключил возможность встречи с Зеленским и не в российской столице.
Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Фицо стал единственным европейским лидером, прибывшим на торжества в Пекине. Он назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае.
Премьер Словакии высказался о процессе евроинтеграции Украины