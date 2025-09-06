https://1prime.ru/20250906/fitso-861890572.html

Фицо рассказал Зеленскому о заинтересованности России во встрече

БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе встречи с Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде рассказал, что увидел заинтересованность России во встрече. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если Зеленский готов ко встрече, пусть приезжает в Москву. Зеленский в свою очередь отказался от предложения президента России приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". "Важно было сказать на встрече с президентом Зеленским, что там (в РФ - ред.) есть заинтересованность во встрече", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По словам словацкого премьера, во время их разговора с Путиным 2 сентября в Пекине президент РФ не исключил возможность встречи с Зеленским и не в российской столице. Фицо в начале сентября по приглашению руководства КНР участвовал в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. Фицо стал единственным европейским лидером, прибывшим на торжества в Пекине. Он назвал большой ошибкой игнорирование Европейским союзом торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые состоялись в Китае.

