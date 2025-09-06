https://1prime.ru/20250906/fond-861873997.html

Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры подписали соглашение

Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры подписали соглашение - 06.09.2025, ПРАЙМ

Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры подписали соглашение

Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры на полях десятого Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T02:57+0300

2025-09-06T02:57+0300

2025-09-06T02:57+0300

экономика

россия

общество

росконгресс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861873997.jpg?1757116642

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры на полях десятого Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась в субботу в рамках делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ. Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина подписали соглашение о сотрудничестве в организации, продвижении и проведении культурных мероприятий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , росконгресс