Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры подписали соглашение

2025-09-06T02:57+0300
2025-09-06T02:57+0300
2025-09-06T02:57+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры на полях десятого Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания состоялась в субботу в рамках делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ.
Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина подписали соглашение о сотрудничестве в организации, продвижении и проведении культурных мероприятий.
