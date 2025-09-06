Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры на полях десятого Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания состоялась в субботу в рамках делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ. Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина подписали соглашение о сотрудничестве в организации, продвижении и проведении культурных мероприятий.
Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры подписали соглашение

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Фонд "Росконгресс" и Российский фонд культуры на полях десятого Восточного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания состоялась в субботу в рамках делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ.
Директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и гендиректор Российского фонда культуры Елена Головнина подписали соглашение о сотрудничестве в организации, продвижении и проведении культурных мероприятий.
 
