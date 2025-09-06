https://1prime.ru/20250906/garantii-861891166.html

Для России тоже нужны гарантии безопасности, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 6 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что работать над гарантиями безопасности нужно не только для Украины, но и для России. "Я рад, что ведутся переговоры о гарантиях безопасности, но давайте не забывать, что необходимо вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины, но необходимо вести переговоры и о гарантиях безопасности для России. Это должен быть один пакет", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. Ранее в субботу он заявил, что Словакия в рамках гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие. По его словам, республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в конце концов будут достигнуты договоренности о каких-либо гарантиях безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

