Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250906/gaza-861886764.html
Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль
Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль - 06.09.2025, ПРАЙМ
Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль
Израильская армия контролирует более 80% территории сектора Газа, заявили власти палестинского полуэксклава в субботу. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T13:44+0300
2025-09-06T13:44+0300
политика
общество
газа
израиль
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860005708_11:0:836:464_1920x0_80_0_0_d9d194e758b4abd43375b27da24bcf4d.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Израильская армия контролирует более 80% территории сектора Газа, заявили власти палестинского полуэксклава в субботу. “Оккупационные силы контролируют более 80% территории сектора Газа посредством военной силы и принудительного перемещения населения”, - говорится в релизе, размещенном в соцсетях. По данным администрации сектора, к 700-му дню войны число погибших и пропавших без вести превысило 73,7 тысячи, в том числе более 20 тысяч детей. Среди погибших 1670 сотрудников медицинских бригад, 248 журналистов и 139 сотрудников службы гражданской обороны сектора Газа. В ходе военных действий практически полностью уничтожено 90% объектов инфраструктуры, включая 38 больниц, 833 мечети и 163 образовательных учреждения. По первоначальным оценкам, причиненный ущерб превышает 68 миллиардов долларов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной атаке, в ходе которой боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
https://1prime.ru/20250906/izrail-861885173.html
газа
израиль
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1b/860005708_114:0:733:464_1920x0_80_0_0_84eb48d2d2712a4f067e56822e9f6dd8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , газа, израиль, сша
Политика, Общество , Газа, ИЗРАИЛЬ, США
13:44 06.09.2025
 
Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль

Палестинские власти заявили, что Израиль контролирует более 80% территории сектора Газа

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Израильская армия контролирует более 80% территории сектора Газа, заявили власти палестинского полуэксклава в субботу.
“Оккупационные силы контролируют более 80% территории сектора Газа посредством военной силы и принудительного перемещения населения”, - говорится в релизе, размещенном в соцсетях.
По данным администрации сектора, к 700-му дню войны число погибших и пропавших без вести превысило 73,7 тысячи, в том числе более 20 тысяч детей. Среди погибших 1670 сотрудников медицинских бригад, 248 журналистов и 139 сотрудников службы гражданской обороны сектора Газа.
В ходе военных действий практически полностью уничтожено 90% объектов инфраструктуры, включая 38 больниц, 833 мечети и 163 образовательных учреждения. По первоначальным оценкам, причиненный ущерб превышает 68 миллиардов долларов.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной атаке, в ходе которой боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.
Последствия израильских ударов на улице Машталь в Газе - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом
12:40
 
ПолитикаОбществоГазаИЗРАИЛЬСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала