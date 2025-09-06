https://1prime.ru/20250906/gaza-861886764.html

Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль

Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль - 06.09.2025, ПРАЙМ

Палестинские власти раскрыли, сколько территорий Газы контролирует Израиль

Израильская армия контролирует более 80% территории сектора Газа, заявили власти палестинского полуэксклава в субботу. | 06.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Израильская армия контролирует более 80% территории сектора Газа, заявили власти палестинского полуэксклава в субботу. “Оккупационные силы контролируют более 80% территории сектора Газа посредством военной силы и принудительного перемещения населения”, - говорится в релизе, размещенном в соцсетях. По данным администрации сектора, к 700-му дню войны число погибших и пропавших без вести превысило 73,7 тысячи, в том числе более 20 тысяч детей. Среди погибших 1670 сотрудников медицинских бригад, 248 журналистов и 139 сотрудников службы гражданской обороны сектора Газа. В ходе военных действий практически полностью уничтожено 90% объектов инфраструктуры, включая 38 больниц, 833 мечети и 163 образовательных учреждения. По первоначальным оценкам, причиненный ущерб превышает 68 миллиардов долларов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной атаке, в ходе которой боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 63 тысячи, большинство среди которых – мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявил РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов США. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов.

