"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой - 06.09.2025
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой - 06.09.2025, ПРАЙМ
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, включая оценку запасов подземных промышленных вод, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T22:51+0300
2025-09-06T23:17+0300
газ
промышленность
рф
владивосток
александр козлов
газпром
минприроды
татнефть
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. "Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, включая оценку запасов подземных промышленных вод, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, которая включает оценку запасов подземных промышленных вод", - сказал министр. В сентябре прошлого года в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что "Газпром", "Татнефть", ИНК, "Сибгаз" и другие компании планировали или даже начали вести геологоразведочные работы с целью в будущем извлекать литий из промышленных вод. Литий является основным сырьем для аккумуляторов, также он используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и в других сферах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
газ, промышленность, рф, владивосток, александр козлов, газпром, минприроды, татнефть, россия
Газ, Промышленность, РФ, Владивосток, Александр Козлов, Газпром, Минприроды, Татнефть, РОССИЯ
22:51 06.09.2025 (обновлено: 23:17 06.09.2025)
 
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой

Глава Минприроды Козлов: "Газпром" на участке "Литиевый" оценивает запасы пластовых вод

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. "Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, включая оценку запасов подземных промышленных вод, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, которая включает оценку запасов подземных промышленных вод", - сказал министр.
В сентябре прошлого года в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что "Газпром", "Татнефть", ИНК, "Сибгаз" и другие компании планировали или даже начали вести геологоразведочные работы с целью в будущем извлекать литий из промышленных вод.
Литий является основным сырьем для аккумуляторов, также он используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и в других сферах.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ГазПромышленностьРФВладивостокАлександр КозловГазпромМинприродыТатнефтьРОССИЯ
 
 
