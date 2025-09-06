https://1prime.ru/20250906/gazprom-861897329.html

"Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. "Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, включая оценку запасов подземных промышленных вод, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Газпром" на участке "Литиевый" пока занимается геологоразведкой, которая включает оценку запасов подземных промышленных вод", - сказал министр. В сентябре прошлого года в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что "Газпром", "Татнефть", ИНК, "Сибгаз" и другие компании планировали или даже начали вести геологоразведочные работы с целью в будущем извлекать литий из промышленных вод. Литий является основным сырьем для аккумуляторов, также он используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и в других сферах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

