СМИ: в Германии большинство немцев выступило за отправку войск на Украину
2025-09-06T05:10+0300
мировая экономика
общество
украина
германия
нато
москва
zdf
вэф
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Согласно результатам исследования компании Wahlen, более половины населения Германии поддерживают идею отправки немецких войск на Украину после установления режима прекращения огня, сообщает телеканал ZDF. "Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, гарантируемое европейскими силами, около половины опрошенных (53 процента) считают, что Германия и её бундесвер также должны принять в этом участие", — говорится в исследовании. Тем не менее, опрос показал, что 42 процента респондентов, включая значительное большинство жителей Восточной Германии (54 процента), выступают против участия Германии в военной миссии, связанной с Украиной. Мало кто (четыре процента) верит в скорое достижение прочного перемирия в ближайшие недели, 94 процента участников исследования настроены пессимистично. В ходе пленарного заседания ВЭФ в пятницу Путин заявил, что любые войска на территории Украины будут для России законными целями. Согласно мнению президента, вступление Украины в НАТО для Москвы является неприемлемым сценарием. Хотя каждое государство имеет право выбирать методы обеспечения своей безопасности, такие решения должны учитывать безопасность России, подчеркнул глава страны. Путин также выразил готовность к диалогу с украинской стороной, но отметил, что пока не видит в этом смысла. МИД России ранее заявлял, что сценарий размещения войск НАТО на украинской территории является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к серьёзной эскалации. Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления из Лондона и других европейских столиц о возможности введения альянсовых контингентов подстрекательством к продолжению конфликта.
