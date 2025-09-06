Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: в Германии большинство немцев выступило за отправку войск на Украину - 06.09.2025
СМИ: в Германии большинство немцев выступило за отправку войск на Украину
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Согласно результатам исследования компании Wahlen, более половины населения Германии поддерживают идею отправки немецких войск на Украину после установления режима прекращения огня, сообщает телеканал ZDF. "Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, гарантируемое европейскими силами, около половины опрошенных (53 процента) считают, что Германия и её бундесвер также должны принять в этом участие", — говорится в исследовании. Тем не менее, опрос показал, что 42 процента респондентов, включая значительное большинство жителей Восточной Германии (54 процента), выступают против участия Германии в военной миссии, связанной с Украиной. Мало кто (четыре процента) верит в скорое достижение прочного перемирия в ближайшие недели, 94 процента участников исследования настроены пессимистично. В ходе пленарного заседания ВЭФ в пятницу Путин заявил, что любые войска на территории Украины будут для России законными целями. Согласно мнению президента, вступление Украины в НАТО для Москвы является неприемлемым сценарием. Хотя каждое государство имеет право выбирать методы обеспечения своей безопасности, такие решения должны учитывать безопасность России, подчеркнул глава страны. Путин также выразил готовность к диалогу с украинской стороной, но отметил, что пока не видит в этом смысла. МИД России ранее заявлял, что сценарий размещения войск НАТО на украинской территории является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к серьёзной эскалации. Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления из Лондона и других европейских столиц о возможности введения альянсовых контингентов подстрекательством к продолжению конфликта.
05:10 06.09.2025
 
СМИ: в Германии большинство немцев выступило за отправку войск на Украину

Wahlen: 53% жителей Германии выступили в поддержку отправку войск на Украину

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Samuel Hagger
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Согласно результатам исследования компании Wahlen, более половины населения Германии поддерживают идею отправки немецких войск на Украину после установления режима прекращения огня, сообщает телеканал ZDF.
"Если между Россией и Украиной будет достигнуто перемирие, гарантируемое европейскими силами, около половины опрошенных (53 процента) считают, что Германия и её бундесвер также должны принять в этом участие", — говорится в исследовании.
Украинские военнослужащие во время учений Rapid Trident-2017 - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
СМИ: Германия может отправить в Польшу военных, тренирующих боевиков ВСУ
4 сентября, 10:26
Тем не менее, опрос показал, что 42 процента респондентов, включая значительное большинство жителей Восточной Германии (54 процента), выступают против участия Германии в военной миссии, связанной с Украиной.
Мало кто (четыре процента) верит в скорое достижение прочного перемирия в ближайшие недели, 94 процента участников исследования настроены пессимистично.
В ходе пленарного заседания ВЭФ в пятницу Путин заявил, что любые войска на территории Украины будут для России законными целями. Согласно мнению президента, вступление Украины в НАТО для Москвы является неприемлемым сценарием. Хотя каждое государство имеет право выбирать методы обеспечения своей безопасности, такие решения должны учитывать безопасность России, подчеркнул глава страны. Путин также выразил готовность к диалогу с украинской стороной, но отметил, что пока не видит в этом смысла.
МИД России ранее заявлял, что сценарий размещения войск НАТО на украинской территории является категорически неприемлемым для Москвы и может привести к серьёзной эскалации. Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления из Лондона и других европейских столиц о возможности введения альянсовых контингентов подстрекательством к продолжению конфликта.
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2025
Кабмин Чехии одобрил закупку в Германии танков Leopard 2A8
3 сентября, 15:32
 
