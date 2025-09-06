Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России - 06.09.2025
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России - 06.09.2025, ПРАЙМ
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России
Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T15:24+0300
2025-09-06T16:10+0300
германия
украина
москва
нато
МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X. "Германия вновь увеличивает свои военные силы, прикрываясь мнимой угрозой российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и скрыть свое нацистское прошлое", — написал Боуз. Журналист полагает, что Россия не представляет опасности для западных стран. "Как быстро западные "демократии" забыли, откуда исходят самые серьезные угрозы человечеству. Повторится ли это всё в третий раз?" — задается вопросом Боуз. В июле генерал-майор вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам инфраструктуры в поддержку Украины. Россия в последние годы говорит о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО наращивает свои действия, утверждая, что это "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе. Кремль отмечал, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
германия
украина
москва
германия, украина, москва, нато
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, НАТО
15:24 06.09.2025 (обновлено: 16:10 06.09.2025)
 
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России

Боуз: ФРГ использует российскую угрозу, чтобы избавиться от чувства вины

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин. Архивное фото
© Unsplash/Maheshkumar Painam
МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X.
"Германия вновь увеличивает свои военные силы, прикрываясь мнимой угрозой российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и скрыть свое нацистское прошлое", — написал Боуз.
Флаги НАТО - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Германии выступили с предупреждением после слов Путина об Украине
06:17
Журналист полагает, что Россия не представляет опасности для западных стран.
"Как быстро западные "демократии" забыли, откуда исходят самые серьезные угрозы человечеству. Повторится ли это всё в третий раз?" — задается вопросом Боуз.
Рейхстаг, Берлин, Германия
СМИ: в Германии большинство немцев выступило за отправку войск на Украину
05:10
В июле генерал-майор вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам инфраструктуры в поддержку Украины.
Россия в последние годы говорит о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО наращивает свои действия, утверждая, что это "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе. Кремль отмечал, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
ВЭФ-2025. Измерение социального воздействия ИИ: прогресс, риски, пути развития - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2025
В МИД назвали требования Зеленского для Украины гарантиями опасности
4 сентября, 08:59
 
ГЕРМАНИЯУКРАИНАМОСКВАНАТО
 
 
