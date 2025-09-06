https://1prime.ru/20250906/germaniya-861888888.html
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России - 06.09.2025, ПРАЙМ
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России
Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T15:24+0300
2025-09-06T15:24+0300
2025-09-06T16:10+0300
германия
украина
москва
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg
МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X. "Германия вновь увеличивает свои военные силы, прикрываясь мнимой угрозой российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и скрыть свое нацистское прошлое", — написал Боуз. Журналист полагает, что Россия не представляет опасности для западных стран. "Как быстро западные "демократии" забыли, откуда исходят самые серьезные угрозы человечеству. Повторится ли это всё в третий раз?" — задается вопросом Боуз. В июле генерал-майор вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам инфраструктуры в поддержку Украины. Россия в последние годы говорит о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО наращивает свои действия, утверждая, что это "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе. Кремль отмечал, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.
https://1prime.ru/20250906/voyska-861876739.html
https://1prime.ru/20250906/germaniya-861875651.html
https://1prime.ru/20250904/garantii-861759124.html
германия
украина
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_68:0:2331:1697_1920x0_80_0_0_710fa43a20e9586801ed767de6210bf1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, украина, москва, нато
ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, НАТО
"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России
Боуз: ФРГ использует российскую угрозу, чтобы избавиться от чувства вины