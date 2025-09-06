https://1prime.ru/20250906/germaniya-861888888.html

"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России

"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России - 06.09.2025, ПРАЙМ

"Прячут прошлое". СМИ раскрыли лицемерие Германии в отношении России

Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз

МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Германия использует так называемую угрозу со стороны России, чтобы избавиться от чувства вины за свои прежние ошибки, заявил ирландский журналист Чей Боуз в своем посте в соцсети X. "Германия вновь увеличивает свои военные силы, прикрываясь мнимой угрозой российской агрессии, чтобы избавиться от чувства вины за геноцид и скрыть свое нацистское прошлое", — написал Боуз. Журналист полагает, что Россия не представляет опасности для западных стран. "Как быстро западные "демократии" забыли, откуда исходят самые серьезные угрозы человечеству. Повторится ли это всё в третий раз?" — задается вопросом Боуз. В июле генерал-майор вооруженных сил Германии Кристиан Фройдинг предложил наносить удары по российским аэродромам и объектам инфраструктуры в поддержку Украины. Россия в последние годы говорит о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО наращивает свои действия, утверждая, что это "сдерживание российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность увеличением сил альянса в Европе. Кремль отмечал, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, представляющие потенциальную опасность для ее интересов.

