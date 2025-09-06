https://1prime.ru/20250906/gosduma-861873713.html

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки Центробанка осенью

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки Центробанка осенью - 06.09.2025, ПРАЙМ

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки Центробанка осенью

Снижение ключевой ставки Центробанка может произойти уже осенью, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T02:42+0300

2025-09-06T02:42+0300

2025-09-06T02:42+0300

банки

финансы

экономика

банк россия

банк россии

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861873713.jpg?1757115735

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Снижение ключевой ставки Центробанка может произойти уже осенью, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Банк России опубликовал проект "Основных направлений денежно-кредитной политики" на 2026-2028 годы, подтвердив июльский прогноз и сохранив рамку инфляционного таргетирования. Но уже сейчас очевидно: меры, заложенные в базовом сценарии, необходимо реализовывать быстрее. Затягивание с их воплощением создаёт прямые риски стагнации. Жёсткость регуляторных подходов в отношении крупных инвестиционных проектов грозит тем, что сама экономика начнёт воспроизводить убытки и дополнительное инфляционное давление. Поэтому необходимо смягчение нормативов и снижение ставки - иначе регионы, где обрабатывающая промышленность составляет основу роста, окажутся в наиболее уязвимом положении. Мы считаем, что снижение ставки будет уже осенью", - сказал Гаврилов. По его словам, сам проект выстроен в традиционной логике таргетирования инфляции на уровне 4%, в базовом сценарии предполагается, что после периода повышенной ставки в 2025 году инфляция замедлится и закрепится на целевом уровне уже в 2026 году. "Средняя ставка в этот период останется двузначной - 12-13%, но в 2027-2028 годах должна снизиться до 7,5-8,5%. Дезинфляционный вариант описывает более благоприятное развитие: рост предложения и инвестиций позволит насытить рынок товарами и опустить инфляцию в коридор 3-4% в 2026 году. Здесь ставка снижается быстрее - 10,5-11,5% в среднем в 2026-м и 7,5-8,5% в последующие годы", - отметил депутат. По словам парламентария, проинфляционный сценарий, напротив, строится на усилении санкционного давления и протекционистских барьерах. Это означает, что предложение не покроет спрос, импорт окажется дороже, а инфляционные ожидания снизятся медленнее, тогда ставка удерживается выше - 14–16% в 2026 году и только к 2028-му опускается ниже 10%, пояснил депутат. "Рисковый сценарий отражает жёсткое ухудшение внешней конъюнктуры, скачок инфляции до 10–12% и необходимость резкого ужесточения политики, что грозит спадом экономики. Но вероятность его реализации сам регулятор оценивает как низкую", - добавил Гаврилов. Он подчеркнул, что в центре обсуждения остаётся базовый сценарий, однако именно его реализация требует ускорения, медлительность в снижении ставки и сохранение избыточных нормативов способны ослабить динамику промышленного роста и привести к тому, что экономика будет сама генерировать проинфляционные факторы. "Чтобы ставка оказалась ниже 10% уже к 2027 году, нужны не только благоприятные макроусловия, но и решительные шаги: закрепление инфляции у 4%, снижение инфляционных ожиданий, выполнение параметров бюджетного правила и поддержка крупных инвестпроектов через смягчение ограничений", - отметил депутат. По мнению Гаврилова, проект ЦБ фиксирует ориентиры, но дальнейшее развитие зависит от скорости действий. "И здесь главный вопрос - не просто удержать инфляцию у цели, а не допустить, чтобы чрезмерная жёсткость самой денежно-кредитной политики стала источником новых рисков", - заключил парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, банк россия, банк россии, госдума