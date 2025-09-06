Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН - 06.09.2025
https://1prime.ru/20250906/indiya-861889778.html
СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН
СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН - 06.09.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за сложных отношений с Соединенными Штатами,... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T16:09+0300
2025-09-06T16:09+0300
индия
сша
нью-йорк
нарендра моди
дональд трамп
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852354910_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_7409893ad7f4b660243ab4031b32c1fb.jpg
МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за сложных отношений с Соединенными Штатами, сообщила газета Hindustan Times. "Премьер-министр Нарендра Моди не будет участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая запланирована на конец этого месяца в Нью-Йорке", — отмечается в публикации. По данным издания, это связано с торговым напряжением между Индией и США после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары в ответ на закупки Нью-Дели нефти у России. "Вместо Нарендры Моди индийскую делегацию возглавит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар", — уточнили в газете. Недавно президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из Индии, увеличив их до 25%, что в совокупности составило 50% — один из самых высоких тарифов в США. Это решение связано с предполагаемым увеличением закупок российской нефти Индией и неудачей в торговых переговорах с Нью-Дели. Пять раундов переговоров окончились безрезультатно, хотя Индия надеялась на ограничение пошлин до 15%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что, несмотря на 50-процентные тарифы США, страна продолжит покупать российскую нефть.
индия, сша, нью-йорк, нарендра моди, дональд трамп, оон
ИНДИЯ, США, Нью-Йорк, Нарендра Моди, Дональд Трамп, ООН
16:09 06.09.2025
 
СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН

Hindustan Times: Моди не приедет на сессию ГА ООН из-за напряженности с США

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за сложных отношений с Соединенными Штатами, сообщила газета Hindustan Times.
"Премьер-министр Нарендра Моди не будет участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая запланирована на конец этого месяца в Нью-Йорке", — отмечается в публикации.
По данным издания, это связано с торговым напряжением между Индией и США после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары в ответ на закупки Нью-Дели нефти у России.
"Вместо Нарендры Моди индийскую делегацию возглавит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар", — уточнили в газете.
Недавно президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из Индии, увеличив их до 25%, что в совокупности составило 50% — один из самых высоких тарифов в США. Это решение связано с предполагаемым увеличением закупок российской нефти Индией и неудачей в торговых переговорах с Нью-Дели. Пять раундов переговоров окончились безрезультатно, хотя Индия надеялась на ограничение пошлин до 15%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что, несмотря на 50-процентные тарифы США, страна продолжит покупать российскую нефть.
ИНДИЯ США Нью-Йорк Нарендра Моди Дональд Трамп ООН
 
 
