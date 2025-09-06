СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН
Hindustan Times: Моди не приедет на сессию ГА ООН из-за напряженности с США
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за сложных отношений с Соединенными Штатами, сообщила газета Hindustan Times.
"Премьер-министр Нарендра Моди не будет участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая запланирована на конец этого месяца в Нью-Йорке", — отмечается в публикации.
По данным издания, это связано с торговым напряжением между Индией и США после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары в ответ на закупки Нью-Дели нефти у России.
"Вместо Нарендры Моди индийскую делегацию возглавит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар", — уточнили в газете.
Недавно президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из Индии, увеличив их до 25%, что в совокупности составило 50% — один из самых высоких тарифов в США. Это решение связано с предполагаемым увеличением закупок российской нефти Индией и неудачей в торговых переговорах с Нью-Дели. Пять раундов переговоров окончились безрезультатно, хотя Индия надеялась на ограничение пошлин до 15%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что, несмотря на 50-процентные тарифы США, страна продолжит покупать российскую нефть.