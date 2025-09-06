https://1prime.ru/20250906/indiya-861889778.html

СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН

СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН - 06.09.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали, почему премьер Индии не полетит на сессию Генассамблеи ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за сложных отношений с Соединенными Штатами,... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T16:09+0300

2025-09-06T16:09+0300

2025-09-06T16:09+0300

индия

сша

нью-йорк

нарендра моди

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852354910_0:403:2924:2048_1920x0_80_0_0_7409893ad7f4b660243ab4031b32c1fb.jpg

МОСКВА, 6 cен — ПРАЙМ. Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за сложных отношений с Соединенными Штатами, сообщила газета Hindustan Times. "Премьер-министр Нарендра Моди не будет участвовать в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая запланирована на конец этого месяца в Нью-Йорке", — отмечается в публикации. По данным издания, это связано с торговым напряжением между Индией и США после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины на индийские товары в ответ на закупки Нью-Дели нефти у России. "Вместо Нарендры Моди индийскую делегацию возглавит министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар", — уточнили в газете. Недавно президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на товары из Индии, увеличив их до 25%, что в совокупности составило 50% — один из самых высоких тарифов в США. Это решение связано с предполагаемым увеличением закупок российской нефти Индией и неудачей в торговых переговорах с Нью-Дели. Пять раундов переговоров окончились безрезультатно, хотя Индия надеялась на ограничение пошлин до 15%. Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила, что, несмотря на 50-процентные тарифы США, страна продолжит покупать российскую нефть.

https://1prime.ru/20250905/tramp-861847669.html

https://1prime.ru/20250904/tramp-861788523.html

https://1prime.ru/20250904/oesr-861787904.html

индия

сша

нью-йорк

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

индия, сша, нью-йорк, нарендра моди, дональд трамп, оон