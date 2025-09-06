https://1prime.ru/20250906/italiya-861875308.html

В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине

Президент России Владимир Путин в своём заявлении сорвал планы "коалиции желающих" отправить войска в Украину, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico. | 06.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своём заявлении сорвал планы "коалиции желающих" отправить войска в Украину, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico. "О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они (Военные. — Прим. Ред.) станут законной целью для российского оружия?" — говорится в статье. Издание подчёркивает, что, по мнению Путина, размещение западных войск на Украине может стать шагом к её вступлению в НАТО, что для Москвы совершенно недопустимо. "Ввод европейских войск недопустим. <…> Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки", — указывается в статье. Во время пленарного заседания ВЭФ в пятницу Путин отметил, что любые войска на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели для поражения. Лидер страны также добавил, что вступление Украины в НАТО — это сценарий, который Москва не может принять. Хотя каждая страна имеет право на обеспечение своей безопасности, без учёта интересов России такие решения принимать нельзя, подчеркнул он. Путин также выразил готовность к переговорам с Украиной, но сомневается в их целесообразности. В четверг в Париже под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" начнёт работу над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. Российский МИД ранее заявлял, что любой сценарий размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к серьёзной эскалации конфликта. Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления о возможности размещения натовских контингентов на Украине подстрекательством к продолжению боевых действий.

