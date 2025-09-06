Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/italiya-861875308.html
В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине
В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине
Президент России Владимир Путин в своём заявлении сорвал планы "коалиции желающих" отправить войска в Украину, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T04:57+0300
2025-09-06T04:57+0300
мировая экономика
общество
украина
париж
москва
владимир путин
эммануэль макрон
кир стармер
нато
вэф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_0:131:3073:1859_1920x0_80_0_0_31e6cd420b8ac20f9ac0a6736ad8a852.jpg
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своём заявлении сорвал планы "коалиции желающих" отправить войска в Украину, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico. "О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они (Военные. — Прим. Ред.) станут законной целью для российского оружия?" — говорится в статье. Издание подчёркивает, что, по мнению Путина, размещение западных войск на Украине может стать шагом к её вступлению в НАТО, что для Москвы совершенно недопустимо. "Ввод европейских войск недопустим. &lt;…&gt; Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки", — указывается в статье. Во время пленарного заседания ВЭФ в пятницу Путин отметил, что любые войска на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели для поражения. Лидер страны также добавил, что вступление Украины в НАТО — это сценарий, который Москва не может принять. Хотя каждая страна имеет право на обеспечение своей безопасности, без учёта интересов России такие решения принимать нельзя, подчеркнул он. Путин также выразил готовность к переговорам с Украиной, но сомневается в их целесообразности. В четверг в Париже под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" начнёт работу над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева. Российский МИД ранее заявлял, что любой сценарий размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к серьёзной эскалации конфликта. Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления о возможности размещения натовских контингентов на Украине подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20250906/rossiya-861875150.html
https://1prime.ru/20250905/vef-861851883.html
https://1prime.ru/20250905/trutnev-861849353.html
украина
париж
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/05/861826958_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1e802b4dbee5dbf65408b29ef6f9dfcd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , украина, париж, москва, владимир путин, эммануэль макрон, кир стармер, нато, вэф, мид
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Париж, МОСКВА, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО, ВЭФ, МИД
04:57 06.09.2025
 
В Италии пояснили, как Путин изменил планы "коалиции желающих" по Украине

L'Antidiplomatico: Путин своим заявлением изменил планы "коалиции желающих"

© POOL | Перейти в медиабанкВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание
ВЭФ-2025. Пленарное заседание. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своём заявлении сорвал планы "коалиции желающих" отправить войска в Украину, сообщает итальянское издание L'Antidiplomatico.
"О чем теперь думают в Париже эти всадники апокалипсиса и ревностные поджигатели войны, готовые отправить куда-нибудь на Украину тридцать тысяч человек, когда Владимир Путин заявил, что в случае необходимости они (Военные. — Прим. Ред.) станут законной целью для российского оружия?" — говорится в статье.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Германии объяснили итоги ВЭФ для Запада
04:46
Издание подчёркивает, что, по мнению Путина, размещение западных войск на Украине может стать шагом к её вступлению в НАТО, что для Москвы совершенно недопустимо.
"Ввод европейских войск недопустим. <…> Очевидно, что Брюссель пытается саботировать рабочий процесс, повышая ставки", — указывается в статье.
Во время пленарного заседания ВЭФ в пятницу Путин отметил, что любые войска на территории Украины будут рассматриваться Россией как законные цели для поражения. Лидер страны также добавил, что вступление Украины в НАТО — это сценарий, который Москва не может принять.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
СМИ назвали главную тему ВЭФ-2025
Вчера, 14:50
Хотя каждая страна имеет право на обеспечение своей безопасности, без учёта интересов России такие решения принимать нельзя, подчеркнул он. Путин также выразил готовность к переговорам с Украиной, но сомневается в их целесообразности.
В четверг в Париже под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих. Макрон заявил, что 26 стран согласились разместить на Украине силы после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" начнёт работу над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
Российский МИД ранее заявлял, что любой сценарий размещения войск НАТО на территории Украины категорически неприемлем для Москвы и может привести к серьёзной эскалации конфликта. Российское внешнеполитическое ведомство назвало заявления о возможности размещения натовских контингентов на Украине подстрекательством к продолжению боевых действий.
Юрий Трутнев - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Трутнев оценил число участников на ВЭФ-2025
Вчера, 14:17
 
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАПарижМОСКВАВладимир ПутинЭммануэль МакронКир СтармерНАТОВЭФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала