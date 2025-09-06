https://1prime.ru/20250906/itogi-861876962.html

Wildberries Russ поделилась итогами первой стажировки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ поделилась итогами первой стажировки - около 45% ее участников получили предложения о дальнейшем трудоустройстве, заявила директор по персоналу RWB Кристина Спирева на площадке Восточного экономического форума. "Мы недавно первую стажировку запустили студентов в компании - выпускной был на прошлой неделе у ребят… По итогам стажировки 45% ребятам сделали офферы - мы переходим с ними в рамки трудовых отношений, потому что тот опыт и подход, которые они показали, он компании очень важен и стал нужен", - сказала Спирева во время выступления на сессии "Траектория вверх. Как карьерные треки коррелируют с ростом бизнеса". Она добавила, что эта стажировка не была массовой, из тысячи поступивших заявок компания отобрала 90 человек. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

