Wildberries Russ поделилась итогами первой стажировки
2025-09-06T06:29+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Объединенная компания Wildberries&Russ поделилась итогами первой стажировки - около 45% ее участников получили предложения о дальнейшем трудоустройстве, заявила директор по персоналу RWB Кристина Спирева на площадке Восточного экономического форума.
"Мы недавно первую стажировку запустили студентов в компании - выпускной был на прошлой неделе у ребят… По итогам стажировки 45% ребятам сделали офферы - мы переходим с ними в рамки трудовых отношений, потому что тот опыт и подход, которые они показали, он компании очень важен и стал нужен", - сказала Спирева во время выступления на сессии "Траектория вверх. Как карьерные треки коррелируют с ростом бизнеса".
Она добавила, что эта стажировка не была массовой, из тысячи поступивших заявок компания отобрала 90 человек.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
