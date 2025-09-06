Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию."Срочное предупреждение жителям блоков 726, 727, 784, 786 города Газа, а именно здания Эр-Руйя… ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удары по зданию ввиду наличия на этом объекте или вблизи него террористической инфраструктуры ХАМАС", - указано в релизе, опубликованном арабоязычным представителем ЦАХАЛ Авихаем Адраи.Гражданам следует немедленно покинуть здание и направиться на юг, где в районе города Хан-Юнис для них оборудована гуманитарная зона, заявил Адраи.Ранее в субботу Адраи сообщил, что для жителей сектора в районе Маваси города Хан-Юнис создана "гуманитарная зона" с необходимой для жизни инфраструктурой, включая действующие полевые госпитали, палатки для беженцев, снабжение опресненной водой, поставку продуктов и медикаментов. По мере расширения военной операции в секторе Газа гуманитарная зона будет снабжаться всем необходимым в координации с ООН и другими международными организациями, утверждается в релизе."Начиная с этого момента с целью облегчить процесс для тех, кто покидает город Газа, объявляем район Маваси гуманитарной зоной… Воспользуйтесь возможностью попасть туда как можно раньше и присоединитесь к тысячам людей, которые уже это сделали", - заявил Адраи.
израиль, газа, общество , удар
Политика, ИЗРАИЛЬ, Газа, Общество , удар
12:40 06.09.2025 (обновлено: 12:47 06.09.2025)
 
Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом

ЦАХАЛ призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом по жилому зданию

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов на улице Машталь в Газе
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию.
“Срочное предупреждение жителям блоков 726, 727, 784, 786 города Газа, а именно здания Эр-Руйя… ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удары по зданию ввиду наличия на этом объекте или вблизи него террористической инфраструктуры ХАМАС”, - указано в релизе, опубликованном арабоязычным представителем ЦАХАЛ Авихаем Адраи.
Гражданам следует немедленно покинуть здание и направиться на юг, где в районе города Хан-Юнис для них оборудована гуманитарная зона, заявил Адраи.
Ранее в субботу Адраи сообщил, что для жителей сектора в районе Маваси города Хан-Юнис создана “гуманитарная зона” с необходимой для жизни инфраструктурой, включая действующие полевые госпитали, палатки для беженцев, снабжение опресненной водой, поставку продуктов и медикаментов. По мере расширения военной операции в секторе Газа гуманитарная зона будет снабжаться всем необходимым в координации с ООН и другими международными организациями, утверждается в релизе.
“Начиная с этого момента с целью облегчить процесс для тех, кто покидает город Газа, объявляем район Маваси гуманитарной зоной… Воспользуйтесь возможностью попасть туда как можно раньше и присоединитесь к тысячам людей, которые уже это сделали”, - заявил Адраи.
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
Германия отказалась участвовать в санкциях против Израиля, пишут СМИ
30 августа, 15:24
 
