https://1prime.ru/20250906/izrail-861885173.html
Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом
Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом - 06.09.2025, ПРАЙМ
Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T12:40+0300
2025-09-06T12:40+0300
2025-09-06T12:47+0300
политика
израиль
газа
общество
удар
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/19/842141994_18:0:843:464_1920x0_80_0_0_d09f75b4b8551ad086d6582fe3b36251.jpg
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию.“Срочное предупреждение жителям блоков 726, 727, 784, 786 города Газа, а именно здания Эр-Руйя… ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удары по зданию ввиду наличия на этом объекте или вблизи него террористической инфраструктуры ХАМАС”, - указано в релизе, опубликованном арабоязычным представителем ЦАХАЛ Авихаем Адраи.Гражданам следует немедленно покинуть здание и направиться на юг, где в районе города Хан-Юнис для них оборудована гуманитарная зона, заявил Адраи.Ранее в субботу Адраи сообщил, что для жителей сектора в районе Маваси города Хан-Юнис создана “гуманитарная зона” с необходимой для жизни инфраструктурой, включая действующие полевые госпитали, палатки для беженцев, снабжение опресненной водой, поставку продуктов и медикаментов. По мере расширения военной операции в секторе Газа гуманитарная зона будет снабжаться всем необходимым в координации с ООН и другими международными организациями, утверждается в релизе.“Начиная с этого момента с целью облегчить процесс для тех, кто покидает город Газа, объявляем район Маваси гуманитарной зоной… Воспользуйтесь возможностью попасть туда как можно раньше и присоединитесь к тысячам людей, которые уже это сделали”, - заявил Адраи.
https://1prime.ru/20250830/izrail-861505153.html
израиль
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84214/19/842141994_121:0:740:464_1920x0_80_0_0_bfde1f31bbdb0b73afcdc5e2df6f2add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, газа, общество , удар
Политика, ИЗРАИЛЬ, Газа, Общество , удар
Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом
ЦАХАЛ призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом по жилому зданию
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию.
“Срочное предупреждение жителям блоков 726, 727, 784, 786 города Газа, а именно здания Эр-Руйя… ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удары по зданию ввиду наличия на этом объекте или вблизи него террористической инфраструктуры ХАМАС”, - указано в релизе, опубликованном арабоязычным представителем ЦАХАЛ Авихаем Адраи.
Гражданам следует немедленно покинуть здание и направиться на юг, где в районе города Хан-Юнис для них оборудована гуманитарная зона, заявил Адраи.
Ранее в субботу Адраи сообщил, что для жителей сектора в районе Маваси города Хан-Юнис создана “гуманитарная зона” с необходимой для жизни инфраструктурой, включая действующие полевые госпитали, палатки для беженцев, снабжение опресненной водой, поставку продуктов и медикаментов. По мере расширения военной операции в секторе Газа гуманитарная зона будет снабжаться всем необходимым в координации с ООН и другими международными организациями, утверждается в релизе.
“Начиная с этого момента с целью облегчить процесс для тех, кто покидает город Газа, объявляем район Маваси гуманитарной зоной… Воспользуйтесь возможностью попасть туда как можно раньше и присоединитесь к тысячам людей, которые уже это сделали”, - заявил Адраи.
Германия отказалась участвовать в санкциях против Израиля, пишут СМИ