Израиль призвал жителей Газы к эвакуации перед новым ударом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию. | 06.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких блоков города Газа к эвакуации перед ожидаемым ударом по многоэтажному зданию.“Срочное предупреждение жителям блоков 726, 727, 784, 786 города Газа, а именно здания Эр-Руйя… ЦАХАЛ в ближайшее время нанесет удары по зданию ввиду наличия на этом объекте или вблизи него террористической инфраструктуры ХАМАС”, - указано в релизе, опубликованном арабоязычным представителем ЦАХАЛ Авихаем Адраи.Гражданам следует немедленно покинуть здание и направиться на юг, где в районе города Хан-Юнис для них оборудована гуманитарная зона, заявил Адраи.Ранее в субботу Адраи сообщил, что для жителей сектора в районе Маваси города Хан-Юнис создана “гуманитарная зона” с необходимой для жизни инфраструктурой, включая действующие полевые госпитали, палатки для беженцев, снабжение опресненной водой, поставку продуктов и медикаментов. По мере расширения военной операции в секторе Газа гуманитарная зона будет снабжаться всем необходимым в координации с ООН и другими международными организациями, утверждается в релизе.“Начиная с этого момента с целью облегчить процесс для тех, кто покидает город Газа, объявляем район Маваси гуманитарной зоной… Воспользуйтесь возможностью попасть туда как можно раньше и присоединитесь к тысячам людей, которые уже это сделали”, - заявил Адраи.

