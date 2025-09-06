https://1prime.ru/20250906/jandeks-861875581.html

В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях

В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях - 06.09.2025, ПРАЙМ

В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях

Более 40% заказов студентов, проживающих в общежитиях в России, включают готовые блюда, а каждый десятый заказ - лапшу быстрого приготовления, рассказали РИА... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T05:01+0300

2025-09-06T05:01+0300

2025-09-06T05:01+0300

бизнес

россия

экономика

яндекс лавка

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861875581.jpg?1757124102

МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Более 40% заказов студентов, проживающих в общежитиях в России, включают готовые блюда, а каждый десятый заказ - лапшу быстрого приготовления, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Лавки". "В начале нового учебного года "Яндекс Лавка" изучила заказы студентов, проживающих в общежитиях. Выяснилось, что более 40% заказов включают готовые блюда, а каждый десятый - лапшу быстрого приготовления. При этом наибольшим спросом пользуются азиатские вариации готовой лапши: например, wok и рамены", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что студенты предпочитают продукты, не требующие длительного приготовления, вроде сосисок, пельменей и тех, которые можно разогреть в микроволновой печи. Еще студенты часто заказывают картофельное пюре быстрого приготовления и растворимый кофе. Пик заказов у студентов приходится на вторую половину декабря, при этом почти на треть учащаются покупки кондитерских изделий и снеков, отметили в пресс-службе. В этот период активно идет подготовка к зимней сессии.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, яндекс лавка