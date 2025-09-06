Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/jandeks-861875581.html
В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях
В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях - 06.09.2025, ПРАЙМ
В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях
Более 40% заказов студентов, проживающих в общежитиях в России, включают готовые блюда, а каждый десятый заказ - лапшу быстрого приготовления, рассказали РИА... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:01+0300
2025-09-06T05:01+0300
бизнес
россия
экономика
яндекс лавка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861875581.jpg?1757124102
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Более 40% заказов студентов, проживающих в общежитиях в России, включают готовые блюда, а каждый десятый заказ - лапшу быстрого приготовления, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Лавки". "В начале нового учебного года "Яндекс Лавка" изучила заказы студентов, проживающих в общежитиях. Выяснилось, что более 40% заказов включают готовые блюда, а каждый десятый - лапшу быстрого приготовления. При этом наибольшим спросом пользуются азиатские вариации готовой лапши: например, wok и рамены", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что студенты предпочитают продукты, не требующие длительного приготовления, вроде сосисок, пельменей и тех, которые можно разогреть в микроволновой печи. Еще студенты часто заказывают картофельное пюре быстрого приготовления и растворимый кофе. Пик заказов у студентов приходится на вторую половину декабря, при этом почти на треть учащаются покупки кондитерских изделий и снеков, отметили в пресс-службе. В этот период активно идет подготовка к зимней сессии.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, яндекс лавка
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Яндекс Лавка
05:01 06.09.2025
 
В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях

«Яндекс Лавка»: более 40% заказов студентов в общежитиях включают готовые блюда

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Более 40% заказов студентов, проживающих в общежитиях в России, включают готовые блюда, а каждый десятый заказ - лапшу быстрого приготовления, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Лавки".
"В начале нового учебного года "Яндекс Лавка" изучила заказы студентов, проживающих в общежитиях. Выяснилось, что более 40% заказов включают готовые блюда, а каждый десятый - лапшу быстрого приготовления. При этом наибольшим спросом пользуются азиатские вариации готовой лапши: например, wok и рамены", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что студенты предпочитают продукты, не требующие длительного приготовления, вроде сосисок, пельменей и тех, которые можно разогреть в микроволновой печи. Еще студенты часто заказывают картофельное пюре быстрого приготовления и растворимый кофе.
Пик заказов у студентов приходится на вторую половину декабря, при этом почти на треть учащаются покупки кондитерских изделий и снеков, отметили в пресс-службе. В этот период активно идет подготовка к зимней сессии.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЯндекс Лавка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала