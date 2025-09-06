https://1prime.ru/20250906/jandeks-861875581.html
В "Яндекс Лавке" рассказали о заказах студентов в общежитиях
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Более 40% заказов студентов, проживающих в общежитиях в России, включают готовые блюда, а каждый десятый заказ - лапшу быстрого приготовления, рассказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс Лавки".
"В начале нового учебного года "Яндекс Лавка" изучила заказы студентов, проживающих в общежитиях. Выяснилось, что более 40% заказов включают готовые блюда, а каждый десятый - лапшу быстрого приготовления. При этом наибольшим спросом пользуются азиатские вариации готовой лапши: например, wok и рамены", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что студенты предпочитают продукты, не требующие длительного приготовления, вроде сосисок, пельменей и тех, которые можно разогреть в микроволновой печи. Еще студенты часто заказывают картофельное пюре быстрого приготовления и растворимый кофе.
Пик заказов у студентов приходится на вторую половину декабря, при этом почти на треть учащаются покупки кондитерских изделий и снеков, отметили в пресс-службе. В этот период активно идет подготовка к зимней сессии.
