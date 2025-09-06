Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне
Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне
2025-09-06T05:31+0300
2025-09-06T05:31+0300
туризм
бизнес
экономика
чечня
рамзан кадыров
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - ПРАЙМ. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. "Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.
туризм, бизнес, чечня, рамзан кадыров
Туризм, Бизнес, Экономика, ЧЕЧНЯ, Рамзан Кадыров
05:31 06.09.2025
 
Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 6 сен - ПРАЙМ. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров.
"Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.
 
Экономика Туризм Бизнес ЧЕЧНЯ Рамзан Кадыров
 
 
