Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне
2025-09-06T05:31+0300
ГРОЗНЫЙ, 6 сен - ПРАЙМ. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров.
"Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.
