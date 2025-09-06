https://1prime.ru/20250906/kadyrov-861875905.html

Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне

Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне - 06.09.2025, ПРАЙМ

Кадыров рассказал о росте туризма в Чечне

Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T05:31+0300

2025-09-06T05:31+0300

2025-09-06T05:31+0300

туризм

бизнес

экономика

чечня

рамзан кадыров

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861875905.jpg?1757125909

ГРОЗНЫЙ, 6 сен - ПРАЙМ. Рост туризма в Чечне за первое полугодие 2025 года составил 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, рассказал в интервью РИА Новости глава республики Рамзан Кадыров. "Туризм развивается: растет количество маршрутов, точек для посещения и количество туристов. За первое полугодие 2025 года у нас прирост размещенных туристов на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - сообщил глава Чечни.

чечня

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, чечня, рамзан кадыров