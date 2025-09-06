https://1prime.ru/20250906/kallas-861874879.html

В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая

В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая - 06.09.2025, ПРАЙМ

В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая

Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны. | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T04:35+0300

2025-09-06T04:35+0300

2025-09-06T04:35+0300

россия

эстония

запад

китай

кая каллас

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны."Кто-то должен заглянуть в учебники по истории Эстонии, пока там "дерусификацируют" общество", — иронично заметил он в ответ на высказывания Каллас.Она назвала утверждения президента России Владимира Путина о том, что СССР и Китай сыграли ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне, "чем-то новым". Высказывание европейского политика вызвало критическую реакцию и в Китае. В четверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отметил, что заявление главы европейской дипломатии демонстрирует идеологическую предвзятость и не имеет базовой исторической основы.Третьего сентября в Пекине прошел крупный парад в честь 80-летнего юбилея победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали президент России, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие мировые лидеры.

эстония

запад

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, запад, китай, кая каллас, владимир путин