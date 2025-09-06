https://1prime.ru/20250906/kallas-861874879.html
В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны.
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны."Кто-то должен заглянуть в учебники по истории Эстонии, пока там "дерусификацируют" общество", — иронично заметил он в ответ на высказывания Каллас.Она назвала утверждения президента России Владимира Путина о том, что СССР и Китай сыграли ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне, "чем-то новым". Высказывание европейского политика вызвало критическую реакцию и в Китае. В четверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отметил, что заявление главы европейской дипломатии демонстрирует идеологическую предвзятость и не имеет базовой исторической основы.Третьего сентября в Пекине прошел крупный парад в честь 80-летнего юбилея победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали президент России, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие мировые лидеры.
