В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая
Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны. | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T04:35+0300
2025-09-06T04:35+0300
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны."Кто-то должен заглянуть в учебники по истории Эстонии, пока там "дерусификацируют" общество", — иронично заметил он в ответ на высказывания Каллас.Она назвала утверждения президента России Владимира Путина о том, что СССР и Китай сыграли ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне, "чем-то новым". Высказывание европейского политика вызвало критическую реакцию и в Китае. В четверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отметил, что заявление главы европейской дипломатии демонстрирует идеологическую предвзятость и не имеет базовой исторической основы.Третьего сентября в Пекине прошел крупный парад в честь 80-летнего юбилея победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали президент России, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие мировые лидеры.
04:35 06.09.2025
 
В Европе высмеяли новый выпад Каллас в адрес России и Китая

Профессор Дизен посоветовал Каллас выучить историю Эстонии после выпада в адрес Путина

© CC BY 4.0 / European Union 2024Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 6 сентября — ПРАЙМ. Профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети Х предложил главе евродипломатии Кае Каллас ознакомиться с историей своей страны.
"Кто-то должен заглянуть в учебники по истории Эстонии, пока там "дерусификацируют" общество", — иронично заметил он в ответ на высказывания Каллас.
Она назвала утверждения президента России Владимира Путина о том, что СССР и Китай сыграли ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне, "чем-то новым".
Высказывание европейского политика вызвало критическую реакцию и в Китае. В четверг представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отметил, что заявление главы европейской дипломатии демонстрирует идеологическую предвзятость и не имеет базовой исторической основы.
Третьего сентября в Пекине прошел крупный парад в честь 80-летнего юбилея победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. На мероприятии присутствовали президент России, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и другие мировые лидеры.
 
