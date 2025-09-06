https://1prime.ru/20250906/kamchatka-861881747.html
Камчатка подписала более 20 соглашений с инвесторами на полях ВЭФ
2025-09-06T10:10+0300
П.-КАМЧАТСКИЙ, 6 сен – ПРАЙМ. Камчатский край подписал более 20 соглашений с инвесторами на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, удалось привлечь более 55 миллиардов рублей внебюджетных инвестиций, подвели итоги ВЭФ для региона в краевом правительстве. (РЕЛИЗ) Губернатор Владимир Солодов отметил особую значимость достигнутых договоренностей. "Десятый форум оказался, пожалуй, самый продуктивным за последнее время, это видно из числа соглашений — более 20, общей суммой 55 миллиардов рублей, но дело даже не только в сумме, а в значении для качества жизни камчатцев", - подчеркнул глава Камчатки. Среди ключевых проектов Солодов выделил соглашение с банком ВТБ о строительстве детского центра "Вулкан" в Зеленовских озерках, который станет лучшим на Дальнем Востоке круглогодичным лагерем. Также было подписано соглашение с логистическим оператором ФЕСКО о развитии портовой инфраструктуры и проекте порта в Тиличиках. "Отдельно подчеркну социальную инфраструктуру, которую мы также договорились развивать в формате государственно-частного партнерства - это продолжение строительства линии оптико-волоконной связи", — добавил Солодов. В рамках форума также был подписан ряд международных соглашений о сотрудничестве, в том числе с северными провинциями Китайской Народной Республики. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
