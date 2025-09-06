https://1prime.ru/20250906/kamchatka-861882390.html
Камчатка подписала соглашение о строительстве второй очереди Мутновской ГЭС
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. На десятом Восточном экономическом форуме Камчатский край подписано соглашение о строительстве второй очереди Мутновской геотермальной станции и бинарного цикла, сообщил губернатор региона в интервью РИА Новости.
"Камчатка уже сегодня лидер в России по доле возобновляемых источников энергии. Мы не останавливаемся: на ВЭФ подписали соглашение с консорциумом "РусГидро" и "Зарубежнефть" о строительстве второй очереди Мутновской геотермальной станции и бинарного цикла, который позволит повысить КПД выработки энергии", — сказал Солодов.
Глава региона уточнил, что предприятия уже приступили к работе. "Предприятия работают совместно, уже осуществляется проектирование, направлены серьезные средства на этот проект", — отметил глава региона. Реализация проекта запланирована на среднесрочную перспективу — до 2032-2035 годов.
Солодов подчеркнул стратегическое значение проекта. "Он стоит в стратегии развития энергетики Российской Федерации и значит будет реализован в среднесрочной перспективе. Это сложный, дорогостоящий, большой объект, но очень перспективный", — отметил он.
На совещании по энергетике под председательством президента РФ Владимира Путина губернатор подтвердил статус Камчатки как лидера среди регионов России по доле возобновляемой энергетики, которая составляет 30%. "Планка, которую мы ставим перед собой, достигает 50%. Тем самым Камчатка войдет в число лидеров в мировом масштабе", — заявил Солодов.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
