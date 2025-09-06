https://1prime.ru/20250906/khab-861895524.html

В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников

В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников - 06.09.2025, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников

Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор... | 06.09.2025, ПРАЙМ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор от Амурской области Артём Шейкин. "На практике проект начнётся с пилотного маршрута Благовещенск — Хэйхэ, после чего может быть масштабирован. Такой комплексный подход позволит перевести идею из стадии обсуждений в практическую плоскость и заложить основу для масштабного развития проекта на всём Дальнем Востоке", - сказал он. Сенатор отметил, что на данный момент проект находится на стадии детальной проработки с федеральными ведомствами. Он также напомнил, что на площадке Совета Федерации уже проводился ряд обсуждений данной темы, были определены ключевые направления. "Что касается грузов, то это, прежде всего, малогабаритные партии товаров: медикаменты, почтовые отправления, комплектующие для предприятий, продукты питания. Для бизнеса такой проект позволит в перспективе значительно снизить логистические издержки. Для граждан он также выгоден, ведь это доступ к более быстрой доставке заказов", - рассказал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

