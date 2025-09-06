Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/khab-861895524.html
В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников
В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников
Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T20:42+0300
2025-09-06T20:42+0300
россия
технологии
амурская область
благовещенск
владивосток
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_0:186:2980:1862_1920x0_80_0_0_15f711cef54c90609d32c73491022b4e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор от Амурской области Артём Шейкин. "На практике проект начнётся с пилотного маршрута Благовещенск — Хэйхэ, после чего может быть масштабирован. Такой комплексный подход позволит перевести идею из стадии обсуждений в практическую плоскость и заложить основу для масштабного развития проекта на всём Дальнем Востоке", - сказал он. Сенатор отметил, что на данный момент проект находится на стадии детальной проработки с федеральными ведомствами. Он также напомнил, что на площадке Совета Федерации уже проводился ряд обсуждений данной темы, были определены ключевые направления. "Что касается грузов, то это, прежде всего, малогабаритные партии товаров: медикаменты, почтовые отправления, комплектующие для предприятий, продукты питания. Для бизнеса такой проект позволит в перспективе значительно снизить логистические издержки. Для граждан он также выгоден, ведь это доступ к более быстрой доставке заказов", - рассказал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250906/aviareysy-861889521.html
амурская область
благовещенск
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597451_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_54831581bbe7d04c7b841a840e384b03.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, амурская область, благовещенск, владивосток, совет федерации
РОССИЯ, Технологии, Амурская область, Благовещенск, Владивосток, Совет Федерации
20:42 06.09.2025
 
В Совфеде рассказали о проекте создания хаба беспилотников

Сенатор Шейкин: проект по созданию хаба беспилотников начнется с Благовещенска

© РИА Новости . Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Флаги России и Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Российско-китайский проект о создании хаба беспилотников начнётся с маршрута между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ, заявил РИА Новости на ВЭФ сенатор от Амурской области Артём Шейкин.
"На практике проект начнётся с пилотного маршрута Благовещенск — Хэйхэ, после чего может быть масштабирован. Такой комплексный подход позволит перевести идею из стадии обсуждений в практическую плоскость и заложить основу для масштабного развития проекта на всём Дальнем Востоке", - сказал он.
Сенатор отметил, что на данный момент проект находится на стадии детальной проработки с федеральными ведомствами. Он также напомнил, что на площадке Совета Федерации уже проводился ряд обсуждений данной темы, были определены ключевые направления.
"Что касается грузов, то это, прежде всего, малогабаритные партии товаров: медикаменты, почтовые отправления, комплектующие для предприятий, продукты питания. Для бизнеса такой проект позволит в перспективе значительно снизить логистические издержки. Для граждан он также выгоден, ведь это доступ к более быстрой доставке заказов", - рассказал парламентарий.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Самолет в небе. - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Шестаков призвал увеличить число рейсов между между Владивостоком и Китаем
15:54
 
РОССИЯТехнологииАмурская областьБлаговещенскВладивостокСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала