Эксперт объяснила активный рост числа китайских компаний в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Сегодня перед китайскими компаниями открывается огромный выбор возможностей для ведения бизнеса в России, с этим связан взрывной рост их количества, рассказала РИА Новости гендиректор консалтинговой компании "Синорусс" Сурана Раднаева на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). "За последние 3 года в России было зарегистрировано около 2500 китайских компаний, а их общее число превысило 9000, то есть более одной трети компаний было зарегистрировано после начала СВО. Это свидетельствует о том, что китайские предприниматели осознали преимущества работы в России через собственные юридические лица и активно их используют", - сказала она. Раднаева сообщила, что наибольшее количество китайских компаний в РФ сосредоточено в сфере розничной электронной коммерции (545 компаний в 2024 году), оптовой торговли непродовольственными потребительскими товарами (529 компаний), автомобильной промышленности (438 компаний), экспорте и импорте продукции машиностроения и электрооборудования (222 компании). В сегменте дистрибуции продовольственных товаров в РФ работает 126 китайских компаний, в логистике и складском бизнесе – 118 компаний. "Выручка китайских компаний от деятельности в России выросла в 2,5 раза в 2024 году по сравнению с 2023 годом. На долю китайских компаний приходится 23% от совокупной прибыли иностранных компаний в России, что еще раз подтверждает статус Китая как ключевого партнера РФ", - добавила она. Эксперт подчеркнула, что открытие компании в России представляет собой не только оптимальный, но подчас и необходимый шаг для ведения бизнеса в РФ. "Регистрация компании открывает перед китайскими бизнесменами широкие перспективы. При этом в России существует возможность регистрации различных видов юридических лиц (ООО, АО и другие), а также филиалов и представительств – в зависимости от бизнес-модели и стратегии китайского предпринимателя на российском рынке", - сказала она. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

