Кобяков рассказал, какой мессенджер в России будет главным
Кобяков рассказал, какой мессенджер в России будет главным - 06.09.2025, ПРАЙМ
Кобяков рассказал, какой мессенджер в России будет главным
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, говорят о том, какой мессенджер в России будет главным, отметил, что это выбор... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:50+0300
2025-09-06T05:50+0300
2025-09-06T05:50+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, говорят о том, какой мессенджер в России будет главным, отметил, что это выбор каждого.
"Какой мессенджер будет основной? Это выбор каждого", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
