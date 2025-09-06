https://1prime.ru/20250906/kobjakov-861876230.html

Кобяков рассказал, какой мессенджер в России будет главным

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков, говорят о том, какой мессенджер в России будет главным, отметил, что это выбор каждого. "Какой мессенджер будет основной? Это выбор каждого", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

