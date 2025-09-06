Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max - 06.09.2025
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max - 06.09.2025, ПРАЙМ
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max
Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T07:44+0300
2025-09-06T08:03+0300
технологии
россия
рф
владивосток
максут шадаев
фсб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861878600.jpg?1757135021
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет ответить, когда ФСБ акцептует Max как надежный сервис, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. Кобякова спросили, какой мессенджер в России будет основным. "У нас же есть закон о персональных данных, за этим направлением очень пристально следят, и когда у нас бывают утечки персональных данных, это вызывает большой кризис. На мой взгляд, мне кажется, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных, но как только нам расскажут, что у Max защита персональных данных на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на ваш вопрос", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. По словам Кобякова, каждый сам выбирает для себя мессенджер. "Этот вопрос регулируется конкурентным преимуществом. Так же, как мы машины выбираем. Одному нравится "Лада", другому - "Москвич", кому-то нравятся другие марки. И здесь так же", - отметил он. В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рф
владивосток
технологии, россия, рф, владивосток, максут шадаев, фсб
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владивосток, Максут Шадаев, ФСБ
07:44 06.09.2025 (обновлено: 08:03 06.09.2025)
 
Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max

Кобяков: главный мессенджер можно будет определить после акцептирования Max ФСБ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Защите персональных данных в России уделяется пристальное внимание, принят профильный закон, на вопрос о выборе "главного мессенджера" в стране можно будет ответить, когда ФСБ акцептует Max как надежный сервис, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
Кобякова спросили, какой мессенджер в России будет основным.
"У нас же есть закон о персональных данных, за этим направлением очень пристально следят, и когда у нас бывают утечки персональных данных, это вызывает большой кризис. На мой взгляд, мне кажется, ФСБ России еще не акцептовала Max как надежный мессенджер с точки зрения защиты персональных данных, но как только нам расскажут, что у Max защита персональных данных на соответствующем уровне, тогда, может быть, и можно будет ответить на ваш вопрос", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
По словам Кобякова, каждый сам выбирает для себя мессенджер.
"Этот вопрос регулируется конкурентным преимуществом. Так же, как мы машины выбираем. Одному нравится "Лада", другому - "Москвич", кому-то нравятся другие марки. И здесь так же", - отметил он.
В августе глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
