https://1prime.ru/20250906/kobyakov-861888010.html

Кобяков рассказал, почему украинские компании не участвуют в ПМЭФ и ВЭФ

Кобяков рассказал, почему украинские компании не участвуют в ПМЭФ и ВЭФ - 06.09.2025, ПРАЙМ

Кобяков рассказал, почему украинские компании не участвуют в ПМЭФ и ВЭФ

Компании с Украины не ездят на Петербургский международный и Восточный экономические форумы, хотя могли бы, но их за поездки в Россию сажают в тюрьму и жестоко... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T14:55+0300

2025-09-06T14:55+0300

2025-09-06T14:55+0300

политика

россия

украина

бизнес

вэф

пмэф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1e/861488432_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_de10725b41966fbdbbfc7453af4769c0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Компании с Украины не ездят на Петербургский международный и Восточный экономические форумы, хотя могли бы, но их за поездки в Россию сажают в тюрьму и жестоко карают, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Украинские компании ни на Петербургский, ни на Восточный форум не попадают. Почему? Потому что их просто-напросто не пускают: существует запрет на въезд на территорию Российской Федерации. Их за поездки в Россию сажают в тюрьму и жестоко карают", - сказал Кобяков. Он отметил, что компании с исторических территорий России традиционно участвуют в форумах. "Те, конечно, все присутствуют - полноценная, в соответствии с Конституцией России, работа. А вот (компаниям – ред.) тех (территорий – ред.), которые еще по Конституции России не являются нашими территориями пока, им, конечно, сейчас на Украине тяжело. То, что происходит там, похоже больше на геноцид украинского народа, им, по-моему, уже не до бизнеса. Там от бизнеса, мне кажется, ничего уже не осталось", - добавил Кобяков. Советник президента РФ уточнил, что возможность приехать на российские форумы у украинского бизнеса есть. "У нас же открытый форум. Пожалуйста, регистрируйся - правила допуска на площадку форума понятны, они в открытом доступе - в соответствии с их соблюдением любой желающий, хоть с Гренландии. Для бизнеса все дороги открыты", - объяснил Кобяков, отвечая на вопрос, допустили бы на ВЭФ украинские компании, если бы они изъявили желание приехать. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250906/vef-861881284.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, бизнес, вэф, пмэф