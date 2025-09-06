Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/kofe-861880473.html
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин - 06.09.2025, ПРАЙМ
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин
Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T09:17+0300
2025-09-06T09:17+0300
экономика
лаос
россия
сша
дональд трамп
кофе
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2265421795eedac041fd4e391f9ad3e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны – сельскохозяйственная продукция, например, кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250905/laos-861851619.html
лаос
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/13/860921070_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_009a511a2f42b4d010361eab2a572886.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
лаос, россия, сша, дональд трамп, кофе, пошлины
Экономика, Лаос, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, кофе, пошлины
09:17 06.09.2025
 
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин

Сипхандон: Лаос на фоне пошлин Трампа может перенаправить поставки кофе из США в РФ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны – сельскохозяйственная продукция, например, кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
Лаос сформировал делегацию для переговоров с США о пошлинах
Вчера, 14:47
 
ЭкономикаЛаосРОССИЯСШАДональд Трампкофепошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала