Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос после повышения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Среди товаров, которые Лаос поставляет в США, но может поставлять и в другие страны – сельскохозяйственная продукция, например, кофе. Сейчас мы поставляем кофе в Америку, но одновременно мы и так поставляем кофе также и в Россию, а теперь объемы этих поставок могут увеличиться. Если пошлины США делают нашу продукцию слишком дорогой, и там ее покупать не будут, мы увеличим за счет этого объем поставок в Россию", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

