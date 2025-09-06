https://1prime.ru/20250906/kosmos-861884436.html
СМИ сообщили новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
СМИ сообщили новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS - 06.09.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили новые подробности об "инопланетном корабле" 3I/ATLAS
Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что это комета, сообщает британская газета Daily Mail.
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Новые снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS свидетельствуют о том, что это комета, сообщает британская газета Daily Mail. "Эти новые изображения очень четко демонстрируют, что 3I/ATLAS — комета", — заявил журналистам астроном Марк Норрис. В статье отмечается, что на фотографиях, полученных учеными из обсерватории Джемини в Чили, видны ледяное ядро и облако из пыли и газа вокруг объекта, характерные для комет. Объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. По данным компьютерного моделирования, его предполагаемый возраст составляет более семи с половиной миллиардов лет, что на три миллиарда лет старше Солнца.
