В Ташкенте раскрыли группу по нелегальному обороту криптоактивов

2025-09-06T09:11+0300

2025-09-06T09:11+0300

2025-09-06T09:11+0300

происшествия

россия

узбекистан

мвд

финансы

ТАШКЕНТ, 6 сен – ПРАЙМ. Полиция в Ташкенте задержала шестерых человек, подозреваемых в нелегальном обороте криптоактивов на более 180 миллиардов сумов (около 14,5 миллиона долларов) для онлайн-компаний, организующих азартные игры, сообщает Центр кибербезопасности МВД Узбекистана. "В рамках мероприятия "Безопасное киберпространство" в Яшнабадском районе Ташкента задержаны шесть человек, обвиняемых в легализации денежных средств через незаконный оборот криптоактивов", - говорится в видео, размещенном в Telegram-канале центра. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что подозреваемые с января по август провели незаконные операции с криптоактивами на сумму более 180 миллиардов сумов. В качестве вещественных доказательств изъято свыше 38 мобильных телефонов и около тысячи пластиковых карт. Задержанные использовали специальную онлайн-платформу для проведения финансовых операций в обход установленного порядка. Они предоставляли техническое и финансовое сопровождение зарубежным компаниям, организующим азартные и рисковые игры, запрещённые законодательством Узбекистана. По данному факту следственный департамент МВД страны возбудил уголовное дело по статье "нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов организованной группой в особо крупном размере"., ведётся следствие, добавили в центре. Данная статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на пять лет. В Узбекистане продажа криптовалюты может осуществляться только через специализированные криптобиржи. При этом электронные системы биржевых торгов криптовалютой должны быть размещены на серверах внутри страны. С 1 января 2023 года граждане и юридические лица в Узбекистане могут осуществлять операции по покупке, продаже и обмену криптоактивов исключительно через национальных провайдеров услуг.

узбекистан

