В Крыму разработают собственный бренд - 06.09.2025
В Крыму разработают собственный бренд
2025-09-06T10:54+0300
2025-09-06T10:54+0300
россия
бизнес
крым
владивосток
вэф-25
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Собственный бренд, в котором органично сочетались бы понятия "российский" и "Крым", планируется разработать на российском полуострове, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. Как отметил парламентарий, идея разработки бренд пришла во время анализа западного влияния на российскую ментальность. "Выяснилось, что нам нужно разработать свой региональный бренд… Нужно выработать что-то, в чем бы органично сочеталось слово "российский" и "Крым"", - пояснил Константинов. Политик напомнил, что над недавно принятым гимном работали долго и работа была непростой, чтобы каждое слово в гимне что-то означало для крымской истории, ментальности региональной, самобытности. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
крым
владивосток
10:54 06.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Ялта, Крым
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Собственный бренд, в котором органично сочетались бы понятия "российский" и "Крым", планируется разработать на российском полуострове, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Как отметил парламентарий, идея разработки бренд пришла во время анализа западного влияния на российскую ментальность.
"Выяснилось, что нам нужно разработать свой региональный бренд… Нужно выработать что-то, в чем бы органично сочеталось слово "российский" и "Крым"", - пояснил Константинов.
Политик напомнил, что над недавно принятым гимном работали долго и работа была непростой, чтобы каждое слово в гимне что-то означало для крымской истории, ментальности региональной, самобытности.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
