В Крыму отметили стабильный рост турпотока

2025-09-06T12:55+0300

крым

туризм

бизнес

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "У нас устойчивая тенденция роста, мы этому безмерно рады. Потому что для нас эта отрасль очень важна… В прошлом году мы выросли более чем на 30% к предыдущему году. А в этом году (прирост составит - ред.) 16-18% к прошлому. По цифрам мы движемся к семи миллионам человек", - сказал Константинов. Парламентарий пояснил, что таких показателей турпотока полуостров не достигал в период украинской истории. При этом туристы приезжают в Крым не только летом и в бархатный сезон, но и в межсезонье. Меняется облик гостиниц и пансионатов, которые принимают людей - все вырастают в качестве и "звездности". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

