https://1prime.ru/20250906/krym-861885541.html
В Крыму отметили стабильный рост турпотока
В Крыму отметили стабильный рост турпотока - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму отметили стабильный рост турпотока
Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T12:55+0300
2025-09-06T12:55+0300
2025-09-06T12:55+0300
крым
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:96:3186:1888_1920x0_80_0_0_bd1391d3f9eaab146cf6931806160ae3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "У нас устойчивая тенденция роста, мы этому безмерно рады. Потому что для нас эта отрасль очень важна… В прошлом году мы выросли более чем на 30% к предыдущему году. А в этом году (прирост составит - ред.) 16-18% к прошлому. По цифрам мы движемся к семи миллионам человек", - сказал Константинов. Парламентарий пояснил, что таких показателей турпотока полуостров не достигал в период украинской истории. При этом туристы приезжают в Крым не только летом и в бархатный сезон, но и в межсезонье. Меняется облик гостиниц и пансионатов, которые принимают людей - все вырастают в качестве и "звездности". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/krym-861883499.html
крым
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea04ca00f8ef7eb6f87b0d23c1387419.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, туризм, бизнес
В Крыму отметили стабильный рост турпотока
Константинов: турпоток в Крыму постепенно приближается к 7 миллионам человек
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"У нас устойчивая тенденция роста, мы этому безмерно рады. Потому что для нас эта отрасль очень важна… В прошлом году мы выросли более чем на 30% к предыдущему году. А в этом году (прирост составит - ред.) 16-18% к прошлому. По цифрам мы движемся к семи миллионам человек", - сказал Константинов.
Парламентарий пояснил, что таких показателей турпотока полуостров не достигал в период украинской истории. При этом туристы приезжают в Крым не только летом и в бархатный сезон, но и в межсезонье. Меняется облик гостиниц и пансионатов, которые принимают людей - все вырастают в качестве и "звездности".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
В Крыму разработают собственный бренд