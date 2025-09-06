Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Крыму отметили стабильный рост турпотока - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/krym-861885541.html
В Крыму отметили стабильный рост турпотока
В Крыму отметили стабильный рост турпотока - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Крыму отметили стабильный рост турпотока
Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T12:55+0300
2025-09-06T12:55+0300
крым
туризм
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:96:3186:1888_1920x0_80_0_0_bd1391d3f9eaab146cf6931806160ae3.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов. "У нас устойчивая тенденция роста, мы этому безмерно рады. Потому что для нас эта отрасль очень важна… В прошлом году мы выросли более чем на 30% к предыдущему году. А в этом году (прирост составит - ред.) 16-18% к прошлому. По цифрам мы движемся к семи миллионам человек", - сказал Константинов. Парламентарий пояснил, что таких показателей турпотока полуостров не достигал в период украинской истории. При этом туристы приезжают в Крым не только летом и в бархатный сезон, но и в межсезонье. Меняется облик гостиниц и пансионатов, которые принимают людей - все вырастают в качестве и "звездности". Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/krym-861883499.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/55/842295599_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ea04ca00f8ef7eb6f87b0d23c1387419.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крым, туризм, бизнес
КРЫМ, Туризм, Бизнес
12:55 06.09.2025
 
В Крыму отметили стабильный рост турпотока

Константинов: турпоток в Крыму постепенно приближается к 7 миллионам человек

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Прирост турпотока в Крыму в этом году составит 16-18% по отношению к прошлому году, он постепенно приближается к показателю в 7 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента Крыма Владимир Константинов.
"У нас устойчивая тенденция роста, мы этому безмерно рады. Потому что для нас эта отрасль очень важна… В прошлом году мы выросли более чем на 30% к предыдущему году. А в этом году (прирост составит - ред.) 16-18% к прошлому. По цифрам мы движемся к семи миллионам человек", - сказал Константинов.
Парламентарий пояснил, что таких показателей турпотока полуостров не достигал в период украинской истории. При этом туристы приезжают в Крым не только летом и в бархатный сезон, но и в межсезонье. Меняется облик гостиниц и пансионатов, которые принимают людей - все вырастают в качестве и "звездности".
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Крыму разработают собственный бренд
10:54
 
КРЫМТуризмБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала