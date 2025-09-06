https://1prime.ru/20250906/krym-861895327.html

В Крыму оценили срок перехода региона к бездотационному статусу

2025-09-06T20:08+0300

туризм

бизнес

крым

владивосток

россия

общество

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – ПРАЙМ. Республика Крым может стать бездотационным регионом примерно через пять-семь лет, для этого необходимо восстановление авиасообщения и возобновление полноценной работы курортной сферы, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава парламента полуострова Владимир Константинов. "Несложный расчет показывает, что это будет при нашей жизни. Думаю, что это пять-семь лет. Вот если динамику, темпы мы сохраним, а мы растем в процентах бюджета по 30-40% в год", - сказал Константинов. Парламентарий отметил, что регион в 2019 году лишился статуса "глубокой дотационности". Константинов сообщил, что бюджет республики - больше 200 миллиардов рублей, из них порядка 70 миллиардов – дотации. "Если взять всю сумму денег, которую отдает Крым в федеральный центр, то эта цифра совпадает. То есть получается, что мы сегодня отдаем столько, сколько мы получаем", - пояснил Константинов и добавил, что в 2014 году ситуация была в пять раз хуже. "Тогда казалось, что мы вообще никогда не выберемся", – сказал глава парламента. По мнению Константинова, для перехода к бездотационному статусу необходимо восстановление авиасообщения, возврат курортной сферы к полноценной работе, чтобы число отдыхающих на полуострове приблизилось к 10 миллионам. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

