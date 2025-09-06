Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России
энергетика
вэф-25
россия
лаос
нефтепродукты
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России, а сам готов поставлять полезные ископаемые, такие как бокситы или калий для производства удобрений, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Лаос вынужден импортировать 100% необходимых нефтепродуктов. У России много нефти и газа. Может быть, можно наладить поставки нефтепродуктов из России в Лаос, а мы готовы в ответ продавать в Россию наши полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться, например, бокситы или калий для производства удобрений", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос
вэф-25, россия, лаос, нефтепродукты
Энергетика, ВЭФ-25, РОССИЯ, Лаос, нефтепродукты
10:17 06.09.2025
 
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России

Сипхандон: Лаос мог бы получать нефтепродукты из России в обмен на бокситы и калий

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России, а сам готов поставлять полезные ископаемые, такие как бокситы или калий для производства удобрений, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Лаос вынужден импортировать 100% необходимых нефтепродуктов. У России много нефти и газа. Может быть, можно наладить поставки нефтепродуктов из России в Лаос, а мы готовы в ответ продавать в Россию наши полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться, например, бокситы или калий для производства удобрений", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ЭнергетикаВЭФ-25РОССИЯЛаоснефтепродукты
 
 
