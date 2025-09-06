https://1prime.ru/20250906/laos-861882002.html
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России - 06.09.2025, ПРАЙМ
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России, а сам готов поставлять полезные ископаемые, такие как бокситы или калий для производства удобрений,... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T10:17+0300
2025-09-06T10:17+0300
2025-09-06T10:17+0300
энергетика
вэф-25
россия
лаос
нефтепродукты
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/22/842422288_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_d8e1e03b8aacac2325510b1f339e1362.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России, а сам готов поставлять полезные ископаемые, такие как бокситы или калий для производства удобрений, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Лаос вынужден импортировать 100% необходимых нефтепродуктов. У России много нефти и газа. Может быть, можно наладить поставки нефтепродуктов из России в Лаос, а мы готовы в ответ продавать в Россию наши полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться, например, бокситы или калий для производства удобрений", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250906/kofe-861880473.html
лаос
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/22/842422288_334:0:5667:4000_1920x0_80_0_0_0091f43e38d1b943a491ed8d118559b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вэф-25, россия, лаос, нефтепродукты
Энергетика, ВЭФ-25, РОССИЯ, Лаос, нефтепродукты
Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России
Сипхандон: Лаос мог бы получать нефтепродукты из России в обмен на бокситы и калий
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Лаос хотел бы наладить поставки нефтепродуктов из России, а сам готов поставлять полезные ископаемые, такие как бокситы или калий для производства удобрений, заявил премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Лаос вынужден импортировать 100% необходимых нефтепродуктов. У России много нефти и газа. Может быть, можно наладить поставки нефтепродуктов из России в Лаос, а мы готовы в ответ продавать в Россию наши полезные ископаемые, в которых российская экономика может нуждаться, например, бокситы или калий для производства удобрений", - сказал Сипхандон, который является почетным гостем форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Лаос может перенаправить поставки кофе из США в Россию на фоне пошлин