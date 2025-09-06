Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
LG Energy Solution призвала сотрудников покинуть США, пишут СМИ - 06.09.2025, ПРАЙМ
LG Energy Solution призвала сотрудников покинуть США, пишут СМИ
LG Energy Solution призвала сотрудников покинуть США, пишут СМИ - 06.09.2025, ПРАЙМ
LG Energy Solution призвала сотрудников покинуть США, пишут СМИ
Южнокорейская компания LG Energy Solution на фоне задержания сотен корейских рабочих на строящемся заводе Hyundai в американском штате Джорджия призвала... | 06.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Energy Solution на фоне задержания сотен корейских рабочих на строящемся заводе Hyundai в американском штате Джорджия призвала сотрудников, находящихся в командировках в США, немедленно вернуться в Корею, либо не покидать места нынешнего проживания, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление. Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия было задержано не менее 475 человек. Позднее министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль заявил, что более 300 задержанных являются гражданами Южной Кореи. "В субботнем заявлении компания LG Energy Solution сообщила, что приостановила все деловые поездки в США и дала указание сотрудникам, находящимся в настоящее время в США, оставаться в своих местах проживания или немедленно вернуться домой", - пишет агентство. В субботу министр иностранных дел Республики Корея заявил, что в случае необходимости готов лично отправиться в Вашингтон для обсуждения вопроса с задержанием сотен южнокорейских граждан на стройке аккумуляторного завода Hyundai.
МОСКВА, 6 сен - ПРАЙМ. Южнокорейская компания LG Energy Solution на фоне задержания сотен корейских рабочих на строящемся заводе Hyundai в американском штате Джорджия призвала сотрудников, находящихся в командировках в США, немедленно вернуться в Корею, либо не покидать места нынешнего проживания, передает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление.
Ранее офис прокурора США по Южному округу штата Джорджия заявил, что в ходе рейда на стройке аккумуляторного завода Hyundai в штате Джорджия было задержано не менее 475 человек. Позднее министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль заявил, что более 300 задержанных являются гражданами Южной Кореи.
"В субботнем заявлении компания LG Energy Solution сообщила, что приостановила все деловые поездки в США и дала указание сотрудникам, находящимся в настоящее время в США, оставаться в своих местах проживания или немедленно вернуться домой", - пишет агентство.
В субботу министр иностранных дел Республики Корея заявил, что в случае необходимости готов лично отправиться в Вашингтон для обсуждения вопроса с задержанием сотен южнокорейских граждан на стройке аккумуляторного завода Hyundai.
LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ
15 июля, 13:14
LG выпустила первую южнокорейскую гибридную модель ИИ
15 июля, 13:14
 
