Минприроды назвало перспективные регионы для добычи лития из пластовых вод
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Наибольший потенциал добычи лития из промышленных подземных вод - в Иркутской и Оренбургской областях, Якутии и Дагестане, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава Минприроды РФ Александр Козлов. "Наибольший потенциал для изучения и добычи промышленных подземных вод для извлечения лития у Иркутских и Оренбургских областей, Якутии и Дагестана", - сказал он. Министр добавил, что Роснедра выдали уже 25 лицензий на право геологического изучения, разведки и добычи промышленных подземных вод. Из них 19 - в Иркутской области. В сентябре прошлого года в Минприроды РФ сообщали РИА Новости, что "Газпром", "Татнефть", ИНК, "Сибгаз" и другие компании планировали или даже начали вести геологоразведочные работы с целью в будущем извлекать литий из промышленных вод. Литий является основным сырьем для аккумуляторов, также он используется в черной и цветной металлургии, атомной энергетике, производстве керамики, стекла и других сферах. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Минприроды назвало перспективные регионы для добычи лития из пластовых вод
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
