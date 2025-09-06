Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих - 06.09.2025
Политика
Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих
Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих - 06.09.2025, ПРАЙМ
Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих
Президент Франции Эммануэль Макрон передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой "коалиции желающих", заявил французский... | 06.09.2025, ПРАЙМ
ПАРИЖ, 6 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой "коалиции желающих", заявил французский лидер в субботу. "Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже", - написал Макрон в соцсети X. В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Политика, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон, Нарендра Моди, ИНДИЯ, РОССИЯ
17:19 06.09.2025
 
Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих

Макрон заявил, что поделился с Моди результатами работы коалиции желающих

Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ПАРИЖ, 6 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой "коалиции желающих", заявил французский лидер в субботу.
"Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже", - написал Макрон в соцсети X.
В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания".
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
СМИ рассказали, как вчера Макрон подставил Зеленского
Политика УКРАИНА ФРАНЦИЯ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Эммануэль Макрон Нарендра Моди ИНДИЯ РОССИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала