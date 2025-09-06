https://1prime.ru/20250906/makron-861891444.html

Макрон заявил, что рассказал премьеру Индии о ходе работы коалиции желающих

ПАРИЖ, 6 сен - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон передал премьер-министру Индии Нарендре Моди сведения о ходе работы так называемой "коалиции желающих", заявил французский лидер в субботу. "Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже", - написал Макрон в соцсети X. В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

