"Хаос и катастрофа". Французские СМИ пристыдили Макрона из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон возлагает вину на Россию за все трудности, с которыми сталкивается его страна, сообщает AgoraVox. | 06.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/84044/92/840449203_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_58564badb5bac3e4a8356b22031a9732.jpg
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон возлагает вину на Россию за все трудности, с которыми сталкивается его страна, сообщает AgoraVox. "Эммануэль Макрон в очередной раз заявил, что Россия представляет угрозу для Франции", — говорится в публикации. В статье подчеркивается, что так называемое "российское вмешательство" не связано с дефицитам бюджета, проблемами в образовательной системе и другими вызовами, с которыми сталкивается Франция. "На протяжении восьми лет Макрон направлял нашу страну к хаосу и катастрофе. Это мифическое вмешательство служит ему удобной ширмой, позволяющей уйти от ответственности перед гражданами", — отметил автор статьи. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, что Москва не имеет намерений нападать на страны НАТО, так как в этом нет логики. Российский президент подчеркнул, что западные политики регулярно пугают граждан вымышленной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "разумные люди ясно понимают, что это обман".
