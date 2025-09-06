https://1prime.ru/20250906/max-861894311.html
В Совфеде заявили, что MAX не будет обязательным для россиян
2025-09-06T19:18+0300
2025-09-06T19:18+0300
2025-09-06T19:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b555028569dd105db63b541a433d7ddd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Национальный мессенджер MAX не будет обязательным для всех россиян, традиционные способы аутентификации на разные сервисы также останутся доступными, заявил РИА Новости на ВЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. "Главная цель мессенджера MAX — обеспечить быстрый и безопасный доступ к цифровым сервисам, в том числе к Госуслугам и банковским услугам. При этом важно уточнить: речь не идёт о том, что это приложение станет обязательным для всех. Традиционные способы аутентификации, включая привычный доступ через портал Госуслуг, также остаются в доступе", - сказал парламентарий. Сенатор отметил, что в перспективе мессенджер станет цифровым помощником для повседневных задач. "Планируется, что через него можно будет получать уведомления о налогах и штрафах, записываться к врачу, узнавать о готовности документов или оформлять льготы. То, что раньше требовало перехода на разные сайты и приложения, будет доступно прямо в чате - быстро, удобно и безопасно. Пользователь сам выбирает: оставаться в привычных системах или воспользоваться преимуществами МАХ уже сейчас - и теми возможностями, которые появятся в ближайшее время", - объяснил Шейкин. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860669707_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5bda7a4aaed910c5e7a13a88015011d6.jpg
