Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/max-861894500.html
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников
Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T19:41+0300
2025-09-06T19:49+0300
россия
технологии
владивосток
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные переписки граждан не отслеживаются, заявил РИА Новости на ВЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. "Разработчики МАХ активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами. Это сделано не для того, чтобы следить за личными переписками граждан, как часто об этом заявляют в социальных сетях. Благодаря такому сотрудничеству можно оперативно выявлять схемы обмана и блокировать аккаунты аферистов", - сказал политик. Сенатор также добавил, что мессенджер был изначально создан по высшим стандартам защиты. Он также напомнил, что уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности. "Самим пользователям важно не терять бдительность. Наше государство, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы МАХ стал по-настоящему безопасным, и в этом смысле он значительно надёжнее, чем иностранные мессенджеры", - резюмировал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/messendzher-861842951.html
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, владивосток, роскомнадзор
РОССИЯ, Технологии, Владивосток, Роскомнадзор
19:41 06.09.2025 (обновлено: 19:49 06.09.2025)
 
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников

Сенатор Шейкин: разработчики MAX работают с Роскомнадзором для выявления мошенников

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМессенджер Max
Мессенджер Max - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
Мессенджер Max. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные переписки граждан не отслеживаются, заявил РИА Новости на ВЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
"Разработчики МАХ активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами. Это сделано не для того, чтобы следить за личными переписками граждан, как часто об этом заявляют в социальных сетях. Благодаря такому сотрудничеству можно оперативно выявлять схемы обмана и блокировать аккаунты аферистов", - сказал политик.
Сенатор также добавил, что мессенджер был изначально создан по высшим стандартам защиты. Он также напомнил, что уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности.
"Самим пользователям важно не терять бдительность. Наше государство, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы МАХ стал по-настоящему безопасным, и в этом смысле он значительно надёжнее, чем иностранные мессенджеры", - резюмировал парламентарий.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
Мах - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
В "Сбере" назвали Мax одним из самых безопасных способов общения в России
Вчера, 12:36
 
РОССИЯТехнологииВладивостокРоскомнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала