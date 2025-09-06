https://1prime.ru/20250906/max-861894500.html
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников
Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T19:41+0300
2025-09-06T19:41+0300
2025-09-06T19:49+0300
россия
технологии
владивосток
роскомнадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_93912cebeec9ba6c82f86e42053791f1.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные переписки граждан не отслеживаются, заявил РИА Новости на ВЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. "Разработчики МАХ активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами. Это сделано не для того, чтобы следить за личными переписками граждан, как часто об этом заявляют в социальных сетях. Благодаря такому сотрудничеству можно оперативно выявлять схемы обмана и блокировать аккаунты аферистов", - сказал политик. Сенатор также добавил, что мессенджер был изначально создан по высшим стандартам защиты. Он также напомнил, что уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности. "Самим пользователям важно не терять бдительность. Наше государство, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы МАХ стал по-настоящему безопасным, и в этом смысле он значительно надёжнее, чем иностранные мессенджеры", - резюмировал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://1prime.ru/20250905/messendzher-861842951.html
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/04/861777807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9e32b20461870b6ffbb7e86b4aed4f55.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, владивосток, роскомнадзор
РОССИЯ, Технологии, Владивосток, Роскомнадзор
В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников
Сенатор Шейкин: разработчики MAX работают с Роскомнадзором для выявления мошенников
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные переписки граждан не отслеживаются, заявил РИА Новости на ВЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин.
"Разработчики МАХ активно взаимодействуют с Роскомнадзором
и другими госструктурами. Это сделано не для того, чтобы следить за личными переписками граждан, как часто об этом заявляют в социальных сетях. Благодаря такому сотрудничеству можно оперативно выявлять схемы обмана и блокировать аккаунты аферистов", - сказал политик.
Сенатор также добавил, что мессенджер был изначально создан по высшим стандартам защиты. Он также напомнил, что уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности.
"Самим пользователям важно не терять бдительность. Наше государство, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы МАХ стал по-настоящему безопасным, и в этом смысле он значительно надёжнее, чем иностранные мессенджеры", - резюмировал парламентарий.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
В "Сбере" назвали Мax одним из самых безопасных способов общения в России