В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников

В Совфеде рассказали, как MAX и Роскомнадзор выявляют мошенников

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Разработчики национального мессенджера MAX активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами для оперативного выявления мошенников, личные переписки граждан не отслеживаются, заявил РИА Новости на ВЭФ первый зампред конституционного комитета Совфеда Артём Шейкин. "Разработчики МАХ активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами. Это сделано не для того, чтобы следить за личными переписками граждан, как часто об этом заявляют в социальных сетях. Благодаря такому сотрудничеству можно оперативно выявлять схемы обмана и блокировать аккаунты аферистов", - сказал политик. Сенатор также добавил, что мессенджер был изначально создан по высшим стандартам защиты. Он также напомнил, что уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности. "Самим пользователям важно не терять бдительность. Наше государство, в свою очередь, делает всё возможное, чтобы МАХ стал по-настоящему безопасным, и в этом смысле он значительно надёжнее, чем иностранные мессенджеры", - резюмировал парламентарий. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

