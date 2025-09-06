Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250906/merts-861874296.html
В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса
В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса
Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T03:21+0300
2025-09-06T03:21+0300
экономика
мировая экономика
россия
германия
фрг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861874296.jpg?1757118090
ДОНЕЦК, 6 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. "Мерц уже не может свернуть с со своего антироссийского маршрута. Ещё три года назад он обещал немецким обывателям, которые жаловались на повышение цен на электричество и отопление, что, как только введут санкции против России, она обанкротится, и цены в Германии упадут… Мерц, гонимый своей манией величия, продолжает угрожать России экономическим дефолтом", - сказала Петерсен. Он добавила, что Мерц не может и не хочет признавать потерю значимости на мировом "политическом паркете", продолжая раздавать поручения Трампу в социальных сетях, и призывает весь мир объединиться против России.
германия
фрг
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, германия, фрг
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРГ
03:21 06.09.2025
 
В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса

Экс-депутат Петерсен: Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 6 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен.
"Мерц уже не может свернуть с со своего антироссийского маршрута. Ещё три года назад он обещал немецким обывателям, которые жаловались на повышение цен на электричество и отопление, что, как только введут санкции против России, она обанкротится, и цены в Германии упадут… Мерц, гонимый своей манией величия, продолжает угрожать России экономическим дефолтом", - сказала Петерсен.
Он добавила, что Мерц не может и не хочет признавать потерю значимости на мировом "политическом паркете", продолжая раздавать поручения Трампу в социальных сетях, и призывает весь мир объединиться против России.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯГЕРМАНИЯФРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала