В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса

В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса - 06.09.2025, ПРАЙМ

В Германии заявили, что Мерц не сможет свернуть с антироссийского курса

Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского...

2025-09-06T03:21+0300

2025-09-06T03:21+0300

2025-09-06T03:21+0300

экономика

мировая экономика

россия

германия

фрг

ДОНЕЦК, 6 сен - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Мерц не сможет свернуть со своего антироссийского курса, желая экономического истощения России, заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Ольга Петерсен. "Мерц уже не может свернуть с со своего антироссийского маршрута. Ещё три года назад он обещал немецким обывателям, которые жаловались на повышение цен на электричество и отопление, что, как только введут санкции против России, она обанкротится, и цены в Германии упадут… Мерц, гонимый своей манией величия, продолжает угрожать России экономическим дефолтом", - сказала Петерсен. Он добавила, что Мерц не может и не хочет признавать потерю значимости на мировом "политическом паркете", продолжая раздавать поручения Трампу в социальных сетях, и призывает весь мир объединиться против России.

германия

фрг

2025

