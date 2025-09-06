https://1prime.ru/20250906/merts-861887705.html

Турецкая газета обвинила Мерца в лицемерии после его слов о Путине

СТАМБУЛ, 6 сен - ПРАЙМ. Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о российском президенте Владимире Путине лицемерны на фоне того, как Берлин игнорирует военные преступления Израиля, пишет колумнистка турецкой газеты Daily Sabah Нурбану Кызыл. Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что Мерц допустил много нехороших заявлений в адрес президента России, вряд ли его мнение о возможной площадке для переговоров по Украине можно принимать во внимание. По словам Кызыл, мир устал от двойных стандартов Запада, лидеры которого осуждают военные преступления лишь когда это служит их интересам, и намеренно игнорируют военные преступления Израиля в секторе Газа. Кызыл отмечает, что слова Мерца являются проявлением лицемерия и в то же время возмутительны. "Эти высказывания лицемерны, так как Мерц игнорирует ежедневные военные преступления, совершаемые в Газе под руководством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это и возмутительно, так как западные лидеры на данный момент полностью утратили доверие, отказываясь выступить против того, кто устроил худший геноцид, хотя количество доказательств растет, в то же время они пытаются читать миру лекции о "военных преступниках", - пишет Кызыл. Она отметила, что в Газе за менее чем два года в результате действий Израиля погибли более 62 тысяч человек, в основном женщин и детей, в то же время население в секторе Газа, по сути, оказалось в ловушке без возможности покинуть полуэксклав и страдает от голода. "Почему кто-либо должен воспринимать слова Мерца серьезно в то время, как он отказывается осудить худшие военные преступления, которые происходят на глазах у всего мира?" - задается вопросом колумнистка. По ее словам, Мерц защищает правительство Нетаньяху от ответственности за военные преступления, Берлин заморозил лишь малую долю поставок оружия Израилю и отказывается вводить санкции, приостанавливать торговые соглашения и оказывать какое-либо давление на Тель-Авив. "Такие лидеры как Мерц игнорируют геноцид, военные преступления, оккупацию и другие нарушения международного права, если их совершают их союзники", - отметила Кызыл. Политика Израиля по ограничению поставок гуманитарных грузов, которая ведет к массовому голоду в секторе Газа, вызывает особую тревогу и возмущение, заявил 3 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров. Жертвами войны в Газе стали десятки тысяч палестинцев, число пострадавших мирных жителей давно перевалило за сотню тысяч человек. Это в разы больше, чем за то же время погибло гражданских лиц на Украине, отметил глава российского дипведомства. Министерство здравоохранения сектора Газа в четверг объявило, что с начала военных действий Израиля в октябре 2023 года 370 палестинцев, включая 131 ребенка, умерли от голода. По данным администрации Газы, Израиль после частичного возобновления поставок помощи палестинцам с 27 июля по 30 августа разрешил въехать в сектор 3188 грузовикам, что покрывает не более 15% потребностей населения в помощи, при этом израильские власти препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

