В Самарской области рассказали о разработке нового двигателя для Ми-26
В Самарской области рассказали о разработке нового двигателя для Ми-26 - 06.09.2025, ПРАЙМ
В Самарской области рассказали о разработке нового двигателя для Ми-26
Разработку нового российского двигателя для транспортного вертолета Ми-26 планируется завершить до конца 2031 года, написал губернатор Самарской области... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T01:23+0300
2025-09-06T01:23+0300
2025-09-06T01:23+0300
САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Разработку нового российского двигателя для транспортного вертолета Ми-26 планируется завершить до конца 2031 года, написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин посетил в Самаре ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации Ростех. Федорищев отметил, что президент осмотрел выставку образцов авиационных двигателей: космической, вертолетной техники, а также новых типов летательных аппаратов, наземных газотурбинных установок.
"Рассказали главе государства о разработке нового российского двигателя для тяжелого транспортного вертолета Ми-26. Работу над ним планируется завершить до конца 2031 года", - сообщил Федорищев.
В Самарской области рассказали о разработке нового двигателя для Ми-26
Глава Самарской области рассказал Путину о новом российском двигателе для Ми-26
