САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Разработку нового российского двигателя для транспортного вертолета Ми-26 планируется завершить до конца 2031 года, написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. Президент РФ Владимир Путин посетил в Самаре ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации Ростех. Федорищев отметил, что президент осмотрел выставку образцов авиационных двигателей: космической, вертолетной техники, а также новых типов летательных аппаратов, наземных газотурбинных установок. "Рассказали главе государства о разработке нового российского двигателя для тяжелого транспортного вертолета Ми-26. Работу над ним планируется завершить до конца 2031 года", - сообщил Федорищев.
01:23 06.09.2025
 
В Самарской области рассказали о разработке нового двигателя для Ми-26

САМАРА, 6 сен - ПРАЙМ. Разработку нового российского двигателя для транспортного вертолета Ми-26 планируется завершить до конца 2031 года, написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин посетил в Самаре ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации Ростех. Федорищев отметил, что президент осмотрел выставку образцов авиационных двигателей: космической, вертолетной техники, а также новых типов летательных аппаратов, наземных газотурбинных установок.
"Рассказали главе государства о разработке нового российского двигателя для тяжелого транспортного вертолета Ми-26. Работу над ним планируется завершить до конца 2031 года", - сообщил Федорищев.
 
