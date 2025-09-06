https://1prime.ru/20250906/mihalkov-861875820.html

Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков назвал "поводом для серьезного фильма" историю человека, который под влиянием искусственного интеллекта решился на убийство своей матери и суицид. В ходе делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ режиссер отметил, что ИИ "грозит стать не средством, а импульсом к решению". "Совсем недавняя история, страшная история о том, как человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя. Это, кстати, повод для серьезного фильма", - сказал Михалков. Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии, сообщила ранее газета Wall Street Journal. В публикации утверждается, что это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ.

