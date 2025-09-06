Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма - 06.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250906/mihalkov-861875820.html
Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма
Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма - 06.09.2025, ПРАЙМ
Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма
Режиссер Никита Михалков назвал "поводом для серьезного фильма" историю человека, который под влиянием искусственного интеллекта решился на убийство своей... | 06.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-06T05:10+0300
2025-09-06T05:37+0300
технологии
общество
никита михалков
вэф
yahoo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861875820.jpg?1757126233
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков назвал "поводом для серьезного фильма" историю человека, который под влиянием искусственного интеллекта решился на убийство своей матери и суицид. В ходе делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ режиссер отметил, что ИИ "грозит стать не средством, а импульсом к решению". "Совсем недавняя история, страшная история о том, как человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя. Это, кстати, повод для серьезного фильма", - сказал Михалков. Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии, сообщила ранее газета Wall Street Journal. В публикации утверждается, что это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, общество , никита михалков, вэф, yahoo
Технологии, Общество , Никита Михалков, ВЭФ, Yahoo
05:10 06.09.2025 (обновлено: 05:37 06.09.2025)
 
Михалков считает влияние ИИ на человека поводом для серьезного фильма

Михалков назвал поводом для серьезного фильма влияние ИИ на решения человека

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер Никита Михалков назвал "поводом для серьезного фильма" историю человека, который под влиянием искусственного интеллекта решился на убийство своей матери и суицид.
В ходе делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на ВЭФ режиссер отметил, что ИИ "грозит стать не средством, а импульсом к решению".
"Совсем недавняя история, страшная история о том, как человек, общаясь с искусственным интеллектом, убедился в том, что ему нужно убить и свою мать-старуху, и себя. Это, кстати, повод для серьезного фильма", - сказал Михалков.
Чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT подтолкнул экс-сотрудника Yahoo с параноидальными мыслями убить мать и покончить с собой, убеждая его в собственном здравомыслии, сообщила ранее газета Wall Street Journal. В публикации утверждается, что это первое зафиксированное убийство, к которому психически нестабильного человека подтолкнул ИИ.
 
ТехнологииОбществоНикита МихалковВЭФYahoo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала