https://1prime.ru/20250906/mihalkov-861877423.html

Михалков рассказал об участниках Евразийской кинопремии

Михалков рассказал об участниках Евразийской кинопремии - 06.09.2025, ПРАЙМ

Михалков рассказал об участниках Евразийской кинопремии

Венесуэла, Вьетнам, Куба, Киргизия, Сенегал, Таджикистан и Узбекистан направили фильмы для участия в открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка",... | 06.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-06T06:50+0300

2025-09-06T06:50+0300

2025-09-06T06:50+0300

бизнес

экономика

венесуэла

вьетнам

куба

никита михалков

мединский

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/861877423.jpg?1757130633

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Венесуэла, Вьетнам, Куба, Киргизия, Сенегал, Таджикистан и Узбекистан направили фильмы для участия в открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", сейчас 30 кинокартин уже приняты к рассмотрению, сообщил инициатор создания премии, режиссер Никита Михалков. В ходе делового завтрака "Создавая образы будущего: роль киноинститутов в формировании ценностей и мировоззрения" на Восточном экономическом форуме режиссер отметил, что сейчас заявки на участие подали более 15 стран. Это в том числе Армения, Белоруссия, Индия, Индонезия, Казахстан, Китай, КНДР, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Республика Сербская Боснии и Герцеговины, Сербия, Туркмения, Турция, ЮАР. "На данный момент декларацию о сотрудничестве подписали семь стран: Венесуэла, Вьетнам, Куба, Кыргызстан, Сенегал, Таджикистан, Узбекистан. В работе находятся еще 15 стран, среди них Армения, Беларусь, Индия, Индонезия и так далее. Все 7 стран, подписавших декларацию, направили фильмы на участие в кинопремии. На сегодняшний день мы имеем 30 картин, уже принятых к рассмотрению", - заявил Михалков. Он отметил, что сейчас предлагается представить по три картины от каждой страны, чтобы пока стран немного, "была более явная конкуренция". Режиссер напомнил, что кинопремия "Бриллиантовая бабочка" будет включать в себя и довольно серьезный денежный эквивалент. Первая премия составит эквивалент одному миллиону долларов, все остальные номинации - по 250 тысяч долларов. "Я говорил с президентом РФ - ред.) Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.) по этому поводу, и он согласился с тем, что мы бы не хотели привязываться реально к доллару. Поэтому, я думаю, что в правительстве, в руководстве будет найден эквивалент. Может быть, это будет эквивалент, связанный с монетой или монетами в эту цену. Или это, может быть, будет договоренность о том, что это будет получено в национальной валюте страны, в которой будет происходить очередная церемония награждения", - рассказал Михалков. Предполагается, что каждый год премия может вручаться в новом месте, а жюри будет состоять из граждан той страны, где проходит премия. Режиссер поблагодарил министерство иностранных дел РФ, которое включилось в этот процесс, "потому что без них это было бы просто нереально", а также министерство культуры, которое выступило соучредителем премии. "И отдельная благодарность (помощнику президента - ред.) Владимиру Ростиславовичу (Мединскому - ред.), который фактически стоял у истоков этого и ему поручено во многом как бы координировать в результате осуществление этой идеи", - обратился Михалков к сидящему рядом с ним помощнику президента. Мединский в свою очередь отметил, что "двигателем всей этой истории" выступил именно Михалков. Эта большая работа не сделается за один день или за один год, добавил он. "В эту работу надо вкладываться, она достойна колоссального внимания, уважения и поддержки. Ибо если мы эту работу не сделаем и не создадим совместно со странами евразийского пространства какие-то альтернативные иные площадки для формирования экономических, идеологических киносмыслов, то дальше все пойдет вот так - как оно идет уже сто лет, по накатанной - и мы будем просто работать совершенно в чужом фарватере", - сказал Мединский. Он напомнил, что, например, "Оскар" выстраивался примерно 10 лет для достижения только национального лидерства, при том что с организационной точки зрения премия гораздо легче, поскольку ее проводит одна киноакадемия - американская. "А вот объединить разные страны, разные академии, свести воедино, выйти на какой-то консенсус, добиться всеобщей заинтересованности - это десятикратно тяжелее. На этом надо сейчас сконцентрироваться", - считает помощник президента.

венесуэла

вьетнам

куба

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, венесуэла, вьетнам, куба, никита михалков, мединский, мид рф