Михалков готов способствовать развитию регионального кинематографа - 06.09.2025, ПРАЙМ
Михалков готов способствовать развитию регионального кинематографа
2025-09-06T07:17+0300
2025-09-06T07:17+0300
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что готов способствовать развитию регионального кинематографа на Дальнем Востоке. "Я считаю, что не внешняя помощь, так сказать, из центра Дальнему Востоку в кино должна быть, а развитие регионального дальневосточного кинематографа, и я готов этому способствовать", - сказал Михалков журналистам, отвечая на вопрос о том, как искусство и кинематограф могут помочь привлечь внимание к Дальнему Востоку. Он напомнил, что в Союзе кинематографистов существует отдельное направление для этого - Фонд поддержки регионального кинематографа. Как отметил режиссер, смысл такой работы заключается в том, чтобы жители оставались в регионе, зная, что здесь у них есть все нужное для жизни, будучи частью огромной страны.
07:17 06.09.2025
 
Михалков готов способствовать развитию регионального кинематографа

Михалков заявил, что готов способствовать развитию регионального кино на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что готов способствовать развитию регионального кинематографа на Дальнем Востоке.
"Я считаю, что не внешняя помощь, так сказать, из центра Дальнему Востоку в кино должна быть, а развитие регионального дальневосточного кинематографа, и я готов этому способствовать", - сказал Михалков журналистам, отвечая на вопрос о том, как искусство и кинематограф могут помочь привлечь внимание к Дальнему Востоку.
Он напомнил, что в Союзе кинематографистов существует отдельное направление для этого - Фонд поддержки регионального кинематографа.
Как отметил режиссер, смысл такой работы заключается в том, чтобы жители оставались в регионе, зная, что здесь у них есть все нужное для жизни, будучи частью огромной страны.
 
