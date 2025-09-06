Михалков готов способствовать развитию регионального кинематографа

https://1prime.ru/20250906/mihalkov-861878331.html
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - ПРАЙМ. Режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что готов способствовать развитию регионального кинематографа на Дальнем Востоке.
"Я считаю, что не внешняя помощь, так сказать, из центра Дальнему Востоку в кино должна быть, а развитие регионального дальневосточного кинематографа, и я готов этому способствовать", - сказал Михалков журналистам, отвечая на вопрос о том, как искусство и кинематограф могут помочь привлечь внимание к Дальнему Востоку.
Он напомнил, что в Союзе кинематографистов существует отдельное направление для этого - Фонд поддержки регионального кинематографа.
Как отметил режиссер, смысл такой работы заключается в том, чтобы жители оставались в регионе, зная, что здесь у них есть все нужное для жизни, будучи частью огромной страны.
